杉浦日向子による『花のお江戸の若旦那 新版』（河出書房新社）が1月26日（月）に発売。

1980年代の江戸ブームを牽引した、漫画家であり江戸風俗研究家、文筆家の杉浦日向子。杉浦が描いた唯一のオールカラー漫画が、新版として蘇る。『百日紅』『合葬』『おーい、応為』と映画化作品も多く、没後も熱い支持を集める杉浦作品。本作『花のお江戸の若旦那』は、洒脱でユーモアあふれる江戸の暮らしを、“粋”な若旦那・福太郎の目線で描く、「彩色江戸漫画」という珍しい作品となっている。

薬種商「志摩屋」三代目、のらりくらりの福太郎が見つめる江戸の風景。時代を超えて新鮮に響くセリフ、緻密に描かれた街の風俗、そして柔らかくも艶のある色彩は、杉浦日向子らしい世界が広がる江戸カルチャーの入門書だ。

『花のお江戸の若旦那 新版』収録作品（全八話）落花狼藉（初出1983.1.14）三味線枕（初出1983.4.29）海千山千（初出1983.7.29）新宿綺譚（初出1983.10.14）徳若に御万歳（初出1984.1.20）百物語（初出1984.8.3）梅雨のはて（初出1985.5.31）秋色とりどり（初出1987.10.16）いずれも「アサヒグラフ」に発表

■著者プロフィール杉浦 日向子 Hinako Sugiura1958年、東京生まれ。漫画家・江戸風俗研究家・文筆家としてテレビでも活躍した。1984年「合葬」で日本漫画家協会賞優秀賞受賞、1988年「風流江戸雀」で文藝春秋漫画賞を受賞し、1980年代の江戸ブームを牽引した。代表作に「百日紅」「百物語」「一日江戸人」「江戸アルキ帖」「YASUJI東京」など。漫画・著書多数。2005年、逝去。2015年5月、代表作の「百日紅」が原恵一監督（制作Production I.G）により「百日紅～Miss HOKUSAI～」としてアニメーション映画化され、同年秋には「合葬」も実写映画化された。2025年秋、「百日紅」の実写映画「おーい、応為」（監督・大森立嗣）公開。

