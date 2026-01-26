球団史上6人目…ラプターズのスコッティ・バーンズが通算ダブルダブル数で100回に到達

1月26日（現地時間25日）。トロント・ラプターズが、敵地ペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーと対戦した。試合は終始1ケタ点差の展開となり、残り1分16秒でイマニュエル・クイックリーの3ポイントシュートが決まり、ラプターズが4点をリードした。

するとサンダーは、チェット・ホルムグレンが加点して2点差に詰め、ラプターズのショットミスを挟んでタイムアウトをコール。ホルムグレンが同点を狙ってプルアップジャンパーを狙うも、スコッティ・バーンズが見事なブロックショットで阻止。

残り13.0秒。ラプターズはジャマール・シェッドが2本のフリースローを獲得するも両方ともミス。サンダーに同点のチャンスが生まれるも、バーンズが長い腕を駆使してティップアウトし、クイックリーのフリースロー2本へつなげてリードを4点に広げたことで、ラプターズが最終スコア103－101で勝ち切った。

4連勝を飾り、イースタン・カンファレンス3位へ順位を上げたラプターズ（29勝19敗）では、クイックリーが23得点11リバウンド2スティール、RJ・バレットが14得点6リバウンド2スティール、ブランドン・イングラムが13得点5リバウンド4アシスト2ブロック、サンドロ・マムケラシュビリが10得点5リバウンド3アシスト、グレイディ・ディックが10得点を記録。

そして終盤に値千金のブロックとティップアウトを見せたバーンズが、10得点11リバウンド8アシスト1スティール3ブロックと攻防両面でインパクトを残し、フランチャイズ史上6人目の通算100度目のダブルダブルに到達した。

キャリア5年目のフォワードは、今シーズン47試合へ出場して平均19.5得点8.3リバウンド5.6アシスト1.3スティール1.5ブロックをマーク。合計62スティール、69ブロックを残しており、リーグで唯一60スティール、60ブロックをクリアしている。



100 CAREER DOUBLE-DOUBLES 😤🔥

SCOTTIE IS THE SIXTH RAPTOR EVER TO DO IT‼️ pic.twitter.com/9KLwtV3xUw

- Toronto Raptors (@Raptors) January 26, 2026

【動画】ラプターズが競り勝ったサンダー戦終盤のハイライト





