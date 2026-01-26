HYDE¡¢B¡Çz¾¾ËÜ¹§¹°¤é½Ð±é¡¡BABYMETAL¡Ø¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤¬½ñÀÒ²½
¡¡¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªBOOK¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBABYMETAL¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬½ñÀÒ²½¡¦¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¾ÜºÙ
¡¡BABYMETAL½é¤Î´§¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤¬¡¢½ñÀÒ²½¤µ¤ìÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¬¥Á¥á¥¿¥ë¤«¤é¼Â¤Ï¥á¥¿¥ë¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡È±£¤ì¥á¥¿¥ë¡É¤ÊÊý¤Þ¤Ç¡¢BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥ë¤ÊÍ§Ã£=ÄÌ¾Î¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªFES¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢¾®ºûÂçÊå¡ÊOfficialÉ¦ÃËdism¡Ë¡¢Taka¡ÊONE OK ROCK¡Ë¡¢Tak Matsumoto¡ÊB¡Çz¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢HYDE¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë¢¨ÅÐ¾ì½ç¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥¿¥ë¥É¥é¥Þー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸½ÁíÍýÂç¿Ã¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê½Ð±é»þ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë16ÁÈ¤Î¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò¼ýÏ¿¡£º£²ó¤Î½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤ä¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎBABYMETAL¤ò¸ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¶Ê¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎKOBAMETAL¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¡Ü¼«Í³¤ËµÆþ¤Ç¤¤ëMETAL NAME¥×¥ìー¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー3¼ï¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÌ¥«¥Ðー¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤ä¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã½Ð±é¥²¥¹¥È¡ä¡ÊÅÐ¾ì½ç¡Ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢¾®ºûÂçÊå¡ÊOfficialÉ¦ÃËdism¡Ë¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Taka¡ÊONE OK ROCK¡Ë¡¢Tak Matsumoto¡ÊB¡Çz¡Ë¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¡¦ÅÄÊÕÍ³ÌÀ¡Ê¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢KOSHI¡¦KEIGO¡¦TAKE¡ÊFLOW¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢DAIDAI¡ÊPaledusk¡Ë¡¢HYDE¡¢MAH¡ÊSiM¡Ë¡¢Jean-Ken Johnny¡ÊMAN WITH A MISSION¡Ë¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª2010Ç¯¤Î·ëÀ®°Ê¹ß¡¢¡ÖMETAL RESISTANCE¡×¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢À¤³¦¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤ë"BABYMETAL"¡£¤½¤³¤Ç¡ª²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¤âBABYMETAL¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¥¬¥Á¥á¥¿¥ë¤«¤é¼Â¤Ï¥á¥¿¥ë¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡È±£¤ì¥á¥¿¥ë¡É¤ÊÊý¤Þ¤Ç¡¢BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥ë¤ÊÍ§Ã£¡áÄÌ¾Î¡Ø¥á¥¿¥È¥â¡Ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ø¥á¥¿¥È¥â¡Ù¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡×
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡äËè½µÅÚÍË19»þ30Ê¬～19»þ55Ê¬¡¿TOKYO FM¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
