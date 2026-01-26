Amazonスマイルセールは1月27日9時から！狙い目おすすめアイテムと攻略法
【写真でチェック】最大2000ポイントのキャンペーン対象アイテムにはこの表示！
Amazonでは1月27日からセールが始まります！この記事では、スマイルセールのお得なキャンペーンと、セール対象になっているお得なおすすめアイテムをご紹介します！
■Amazonスマイルセール期間
2026年1月27日(火) 9:00 〜2026年2月2日(月) 23:59 の一週間
※1月22日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトにてご確認ください。
Amazonセールでは恒例のポイントアップキャンペーン。キャンペーンにエントリーした上で、セール期間中に10,000円以上お買い物をするとポイント還元率がアップします。また、条件を満たしたお買い物をすると、ポイント還元率がさらにアップ！エントリー期間はすでに始まっているので、忘れないうちに今すぐエントリーしておきましょう！
■キャンペーンにエントリー
エントリー期間：2026年1月20日(火) 12:00 〜 2026年2月2日(月) 23:59
■合計10,000円(税込)以上のお買い物
対象となるお買い物期間：2026年1月27日(火) 9:00 〜 2026年2月2日(月) 23:59のスマイルセール期間
・プライム会員で ＋1.5%
・Amazon Mastercardでの支払いで 最大＋3%（※プライム会員の場合。通常還元率を含む。）
・対象カテゴリーの購入で ＋5.5%
■ドラッグストア・ビューティ商品まとめ買いで5%OFF
スマイルセール期間中、ドラッグストア・ビューティアイテムの対象商品をまとめて3点以上購入すると合計金額から5%OFFになります！洗濯洗剤や保湿クリームなど、ストックしておきたいアイテムなので、この機会にまとめて買っておくのがおすすめです。
例えば対象となっているドラッグストアアイテムは…
▶アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
●￥1,404
▶アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
●￥3,999
▶エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 アロマティックブーケの香り つめかえ用 １４００ｇ
●￥1,405
▶めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
●￥1,734
▶クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 大容量 ミント 20枚入 × 6個 99%除菌 24時間抗菌
●￥1,794
▶キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ
●￥1,344
また、対象となっているビューティーアイテムは例えば…
▶スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g
●￥789
▶ケアセラ(CareCera) APフェイス&ボディ乳液 大容量本体 400ml (セラミドプラス×7種の天然型セラミド配合)
●￥1,900
▶Bioré ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル なめらか 気分すっきりリラックスアロマの香り 240グラム (x 1) 【Amazon.co.jp限定】
●￥1,082
▶【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) トータルケア ゼロプラス マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 ノンアルコール クリーンミント味 1000ml+100mlセット 低刺激タイプ 医薬部外品
●￥1,075
▶なめらか本舗 サナ リンクルアイクリーム NA 30g 【Amazon.co.jp限定】 豆乳イソフラボン
●￥993
■コスメがお得
エントリー後に対象のコスメ・ビューティ商品を3,000円以上購入すると、購入金額に応じて2%〜5％分のポイントを獲得できるコスメポイントキャンペーンも要チェックです。
エントリー期間：2026年1月20日(火) 12:00〜2026年2月2日(月) 23:59
キャンペーン期間：2026年1月27日(火) 09:00〜2026年2月2日(月) 23:59
3,000円以上で ＋2%
5,000円以上で ＋3%
10,000円以上で +5%（最大2,000ポイント）
対象のコスメ商品には、商品詳細ページに「コスメポイントキャンペーン対象商品」と表示がありますので、チェックしてくださいね。
また、プライム会員向けにポイントアップするアイテムもある模様です。例えば…
▶La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+ 日焼け止め 化粧下地 UV トーンアップ 保湿 顔 ひやけどめ SPF50+ PA++++ 血色感 透明感 生ツヤ くすみ 紫外線対策 毛穴カバー 石鹸オフ シミケア ロングUVA対応 ビタミンC 無香料 敏感肌 乾燥肌 30ml ダーマコスメ
●￥3,960
▶トランシーノ薬用ブライトニングクリアローション 150mL サンプル付き 美白化粧水 保湿 トラネキサム酸 グリチルリチン酸2K 配合 「Wの有効成分」医薬部外品【Amazon.co.jp限定】
●￥3,630
普段使っていたり、気になっているコスメがある人は、スマイルセール期間中の購入がお得ですね。
■スマイルセールで買いたいおすすめアイテム
それでは、今回のスマイルセールで狙いたい人気アイテムをご紹介します！
ポイントアップキャンペーンも利用してお得に手に入れましょう！
▶Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、24GBユニファイドメモリ、 512GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スターライト
●￥201,800
13.6インチのMacBook Air。サイズ: 512GB SSD、スタイル: 10コアGPU / 24GBメモリ。
▶Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
●￥53,800
▶ProCase iPad Air 11インチ ケース M3 (2025) / M2 (2024) / iPad Air 第5世代 / 第4世代 軽量 スタンド 三つ折り フォリオ保護ケース 半透明バックカバー Apple Pencil 2対応 対応端末：iPad air 11インチ M3 (2025)、M2 (2024)、iPad Air5 2022、Air4 2020 - ブラック
●￥1,299→￥902【31％OFF】
▶JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】
●￥24,200→￥10,500【57％OFF】
高音質スピーカーなのにモバイルバッテリーにもなるという2WAY仕様。
▶Sennheiser ゼンハイザー HD 599 SE 開放型スタジオヘッドホン、プレミアムデザイン、自然でバランスの取れた音質、快適な装着感、音楽、ゲーム、学校、仕事向けヘッドホン、ブラック
●￥20,94→￥12,800【39%OFF】
音がこもりにくい開放型ヘッドフォンでクリアな高音質。デザインもかっこいい！
▶KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
かなり売れているメモリカード、レタスクラブ経由でもセールのたびに売れます。
▶エリエール トイレットペーパー 1.5倍巻き 82.5m×32ロール(8ロール×4パック) シングル パルプ100% リラックス感のある香り 【EC限定 正規段ケース】 【ハーフケース】
●￥3,190→￥2,880【10％OFF】
買い置きしておきたいトイレットペーパー。
▶COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き タイマー 自動電源オフ グレー CAF-L501-KJP
●￥13,980→￥11,020【21%OFF】
「市販の冷凍ポテトフライを揚げたり、さつまいもチップスを作ったり、チキングリルを作ったり、といろいろな調理が楽しめます！買って本当によかった。」編集部スタッフYおすすめ！
▶staub ストウブ 「 ピコ ココット ラウンド ブラック 24cm 」 大きい 両手 鋳物 ホーロー 鍋 IH対応 【シリアルナンバー付き日本正規販売品】 La Cocotte Round 40500-241
●￥40,700→￥25,357【38％OFF】
煮込みにも炒め物にも◎無水調理も。
▶チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g
●￥4,900
カカオポリフェノールが摂れる高カカオチョコレート◎
▶UHA味覚糖 グミサプリ 鉄＆葉酸 5袋セット (アサイーミックス味 / 30日分 × 5袋) 鉄分グミ サプリ 女性向け (鉄分/葉酸/コラーゲン 配合) 鉄分補給 栄養補助 体調管理 おやつ グミ(1日2粒目安 / 水なし) 国内製造 通販限定 ユーハ味覚糖
●￥4,104→￥3,488【15％OFF】
▶キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー
●￥2,760
スッキリと無糖が嬉しい紅茶。
▶スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U
●￥5,500→￥2,999【45％OFF】
バウムクーヘンの詰め合わせ！
▶【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
●￥878
人気の歯磨き粉。
▶【大容量】 LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) お徳用 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 1.5リットル (x 1)
●￥1,420
歯磨きでは落としきれないところまで届くマウスウォッシュ。
▶タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
●￥3,590
とてもよく売れているタオル研修所のタオル。
▶シャープ 衣類乾燥 除湿加湿空気清浄機 KI-SD50-W 除湿 加湿 空気浄化 プラズマクラスター25000 空気清浄 21畳 加湿量 約400ml/h 除湿 5.0/5.6L/日 衣類乾燥 キャスター付 コンパクト
●￥47,000→￥42,800【9％OFF】
黄砂や花粉が気になる季節に。
▶TWINBIRD(ツインバード) 掃除機 コード式 スティック ハンディクリーナー サイクロン スティック掃除機 自立可能 軽量 吸引力 一人暮らし スペシャルホワイト 白 TC-E124SPW
●￥6,480→￥4,980【23％OFF】
自立するから置き場所にも困らない掃除機。
▶【食洗器対応・パッキン一体モデル】 タイガー魔法瓶(TIGER) 水筒 500ml 白湯OK スクリューステンレスボトル ふたとパッキンが一体化で洗うのは2点のみ らくらくキャップ 真空断熱 マグ 保温保冷 タンブラー利用可 イーグレットホワイト MMZーW050WK
●￥2,680→￥2,546【5％OFF】
洗うものは本体と蓋のたった二つ♪
▶タニタ 体重計 体組成計 ヘルスメーター BC-705N【体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/BMI/日本製/乗るピタ】 液晶 樹脂製 (ベーシック/ホワイト)
●￥3,780→￥3,080【19％OFF】
体型維持にもダイエットにも◎
▶[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Mountain Light Jacket ブラック/クラシックカーキ XL
●￥40,000→￥29,977【25％OFF】
ノースフェイスのジャケットもお得な時に♪
気になるものはありましたか？すでにタイムセールで安くなっているものもありますね。
他にもさまざまなアイテムがセールになるようなので、ぜひチェックしてくださいね！
テキスト＝mm