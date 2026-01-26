星野源と松重豊がハンモックに揺られながら、ただ音楽を聴く！『星野源と松重豊のおともだち』三度目の旅の舞台は沖縄

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源と松重豊。音楽好きという共通点でつながったふたりが、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませるNHK総合の番組『星野源と松重豊のおともだち』（毎週水曜 23時～）。

■琉球ガラス工房でのグラス作り、カーステで音楽を流しながら海辺をドライブ

話題を呼んだ韓国編に続いて、三度目の旅の舞台は、沖縄。冬でも時間がゆるやかに流れる場所で、海を望むカフェに腰を下ろし、ハンモックに揺られながら、ただ音楽を聴く。

細野晴臣、沖縄民謡、ハワイの日系バンドなど…南国が育んできた音楽の歴史と、その豊かさが、選曲を通して静かに浮かび上がっていく。

琉球ガラス工房でのグラス作り、カーステで音楽を流しながら海辺をドライブ、お気に入りのタコス屋、そして夜のバーへ。

音楽に身を委ね、静かに、深く、酔いしれていく時間は、かけがえのない豊かなものだった。

音楽は、聴く「場所」で変わる。そして、その音は、人と人の距離をそっと近づける。同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる。そんな“音楽の不思議”を、あなたもふたりと一緒に味わってみよう。

■番組情報

NHK総合『星野源と松重豊のおともだち』

毎週水曜23時～

沖縄編（前後編）放送予定

01/28（水）23:00～23:30

02/25（水）23:00～23:30

■関連リンク

『星野源と松重豊のおともだち』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-89X9K4JQX9

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/

■【画像】番組ロケの様子