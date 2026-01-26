TWICE¥â¥â¤ÎÈ´¤±´¶¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ë¥Ã¥¯¡ªÀöÎý¤µ¤ì¤¿»äÉþ»Ñ¡õ¼«¿È¤Î¹¹ð¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Þ¥¸²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÀ¤³¦´ÑÂç¹¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õ³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①TWICE¥â¥â¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª ②»ÐHANA¤È¤ÎMISAMO¿·¶Ê¥À¥ó¥¹ ③④TWICE¡ßVictoria¡Çs Secret PINK¹¹ð¥Ó¥¸¥å ⑤MISAMO¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ìー
¢£TWICE¥â¥â¡¢¼«¿È¤Î¥ô¥£¥¯¥·ー¤Î¹¹ðÁ°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¸½ºß¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤ÎËÌÊÆ¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ¤ÎTWICE¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥â¥â¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¹ç´Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥â¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¥Óー¥Ëー¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¸üÄì¤ÎÇò¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Victoria¡Çs Secret¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤À¡£
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Victoria¡Çs Secret PINK¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢NAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¡¢TZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥â¡£¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥×Á°¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÌµÂ¤ºî¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¥Óー¥Ëー¤ÈÆ±¿§¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤â¡£ÊÒ¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÇÁ¤«¤»¡¢¡ÉÈ´¤±´¶¡ÉÉº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î³¹³Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥É¤Î¼Ì¿¿15Ëç¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤ÎÀ¤³¦´ÑÂç¹¥¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à´¶¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥â¥â¡ß»ÐHANA¤ÈMISAMO¿·¶Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¡¢¥¸¥Ò¥ç¤âÈ¿±þ
¤Þ¤¿¡¢TWICE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¥â¥â¤È¼Â»Ð¤ÎHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£»ÐËå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØSTREET WOMAN FIGHTER¡Ù¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥á¥¬¥¯¥ëー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥â¥â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TWICE¤Î¥Ê¥è¥ó¡¢JEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¡¢SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¡¢¥¸¥Ò¥ç¤È¶¦±é¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥¸¥Ò¥ç¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¨ ¥Ï¥Ê¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¿¤Î¡©¡ª¡ª¡ª°§»¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£