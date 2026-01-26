¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡Ã¥¢¥ë¥Ó¡Û¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÖÁ°¡×¿·À¸Á¥±Û¥¢¥ë¥Ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹〝¿Ê²½〟¤Î·Á¡ãµÜºê¥¥ã¥ó¥×¥ê¥Ýー¥È①¡ä¡Ú¿·³ã¡Û
¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê〝¿Ê²½〟¤Î·Á¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢µÜºê¸©¤Ç¤¹¡£Á¥±Û¥¢¥ë¥Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£Ç¯¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬－
¥¢¥ë¥Ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤È¤Î¸©¶¤Î³¹¡¦ÅÔ¾ë»Ô¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¼êÆ±»Î¤¬³èÈ¯¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤Ïー
¢£DF ²ÃÆ£Å°ÌéÁª¼ê(29)
¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ïー¥É¤Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¢£MF ³Þ°æ²ÂÍ´Áª¼ê(23)
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£¡×
¢£MF Æ£¸¶ÁÕºÈÁª¼ê(30)
¡Ö¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£
¢£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ
¡ÖÁ°¡ªÁ°¡ªÁ°¡ªÁ°¡ªÁ°¡ªÁ°¡ªÁ°¡ªÃ¥¤Ã¤¿¤éÁ°±¿¤Ù¡ª¡×
Á¥±Û´ÆÆÄ¤Î¥ー¥ïー¥É¡ØÁ°¡Ù¡£
¢£DF ²ÃÆ£Å°ÌéÁª¼ê(29)
¡ÖÁ°¤ËÁá¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Æ°¤Â³¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯ÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡£¡×
¢£DF ÁáÀî»ËºÈÁª¼ê(32)
¡Ö¥é¥¤¥ó¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¹â¤¤°ÌÃÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áê¼ê¤ò¥´ー¥ë¶á¤¯¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ø¹¶·â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°¤ËÁá¤¯¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ø¼éÈ÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯·ã¤·¤¯Áê¼ê¤Î¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬¾ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ï¢Æü¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯J2¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç－
¥¢¥ë¥Ó¤Î¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï4-3-3¡¢¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ó¤Ï¾ï¤ËÁê¼ê¥´ー¥ë¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Üー¥ë¤ò²ó¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬µ¡Ç½¡¢ÃæÈ×¤äÁê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤¬－
ÃæÈ×¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ËÁá¤¤¹¶·âŽ¥Ž¥Ž¥¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î·Á¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±í»Ô½Ð¿È¤Ç¥¢¥ë¥Ó¤Î¥æー¥¹¥Áー¥à¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐ»³¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ÇÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£
45Ê¬¡ß3ËÜ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò2-0¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ó¡£³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£FW ¼ã·îÂçÏÂÁª¼ê(24)
¡Ö¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢½Ä(Á°)¤ËÁá¤¤¹¶·â¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç(¥¥ã¥ó¥×¤Ç)¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁê¼ê¤ËÁö¤êÉé¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
¢£MF ÀÐ»³ÀÄ¶õÁª¼ê(19)
¡Öº£Ç¯¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ(¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤é)µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆËþÂ¤»¤º¼¡¡¦¼¡¡¦¼¡¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¢£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ
¡Ö(¤³¤Î·ë²Ì¤Ï)Áª¼ê¤¬¼è¤êÁÈ¤â¤¦¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÑÀª¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤ÏºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤ÄÁ°¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ìÃÊ¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
ÆÃÊÌ¥êー¥°¤È¤Ê¤ë¡ØÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡Ù¤Ï2·î8Æü³«Ëë¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
