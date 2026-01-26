　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2340円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては545.25円安。出来高は4644枚となっている。

　TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52340　　　　　-520　　　　4644
日経225mini 　　　　　　 52340　　　　　-520　　　 62781
TOPIX先物 　　　　　　　3533.5　　　　　 -22　　　　4544
JPX日経400先物　　　　　 31850　　　　　-130　　　　 508
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-3　　　　 550
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース