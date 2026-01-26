日経225先物：26日19時＝520円安、5万2340円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2340円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては545.25円安。出来高は4644枚となっている。
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52340 -520 4644
日経225mini 52340 -520 62781
TOPIX先物 3533.5 -22 4544
JPX日経400先物 31850 -130 508
グロース指数先物 699 -3 550
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52340 -520 4644
日経225mini 52340 -520 62781
TOPIX先物 3533.5 -22 4544
JPX日経400先物 31850 -130 508
グロース指数先物 699 -3 550
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース