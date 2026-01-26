寒波の影響で、週末は平地・山沿いともに大雪となったところがありました。



26日(月)午後5時の積雪は、新潟市中央区で25cm、長岡市で91cm、上越市高田で109cmとなっています。また、魚沼市守門や十日町市など山沿いでは2m以上雪の積もっているところがあります。



27日(火)の雪は小康状態になりますが、雨風が強まるところがありそうです。



◆27日(火)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧が次第に東北地方を通過する見込みです。低気圧周辺の湿った空気の影響で県内は広く雪が降りますが、平地では雨やミゾレになる時間がありそうです。



◆27日(火)の天気の移り変わり

朝6時は一部で雪がチラつきますが、内陸や山沿いでは日の差すところが多いでしょう。昼ごろから天気は下り坂で、下越や佐渡で雨や雪が降り出す見込みです。



そして、午後は各地で天気が崩れるでしょう。山沿いでは雪が降りますが、平地では雨となり雪解けが進んで足元が悪くなりそうです。



一方、夕方以降は広く雪になる見込みです。また、昼ごろからは全県的に風も強まるので、横殴りの雨や吹雪に注意が必要です。





◆予想降雪量［26日(月)夜～27日(火)朝にかけて］

中越の山沿いで10cm、その他の山沿いで5cm、長岡市周辺も5cmの予想です。



◆その後の予想降雪量［27日(火)朝～夕方にかけて］

山沿いで10cm、平地は各地0cmです。





そして、今週後半は再び大雪となる日がありそうです。



◆週間予報

28日(水)～31日(土)ごろにかけて、また寒波が襲来する見通しです。

とくに、29日(木)と30日(金)は平地も含めて雪の降り方が強まり、大雪になるところがありそうです。



大雪に見舞われたばかりで体も心も疲れている方がいると思いますので、今のうちにしっかり休息を取って次への雪への備えをしておきましょう。