ドール服やクリエーティブ商品の人気が新たな消費市場をけん引―中国

中国国家統計局の最新データによると、2025年通年の社会消費財小売総額は50兆元（約1120兆円）を突破し、前年比3．7％増加したとのことです。

各地で消費革新が続き、文化、観光、エンターテインメント、スポーツイベントなどの細分化された分野が収益を上げ、シルバー経済、ウインタースポーツ経済、趣味の消費などが持続して拡大しています。1990年代生まれや2000年代生まれが消費の主力となる流れに伴い、キャンプ用品やフィギュア、ドール服、トレンド玩具など新たなタイプの趣味の消費が急速に台頭しています。



間もなく迎える午（うま）年のために、蘇州博物館は所蔵文化財に着想を得てデザインした人形を特別に発売し、発売開始と同時に多くの若い消費者の心をつかみました。

蘇州博物館は昨年、年間を通じて各種展覧会を約20回開催し、関連する文化クリエーティブ製品は約300種類に達しました。屏風型の置物や冷蔵庫マグネットは年間7万個以上売り上げました。近年、博物館に対する消費者の期待は、単なる「文化財を観賞する」から「深い文化体験」へ格上げされているとみられています。

「中国トレンド玩具・アニメ産業発展報告」のデータによると、2026年、中国のトレンド玩具産業の総価値は1101億元（約2兆4600億円）に達し、年平均成長率は20％を超える見込みとのことです。（提供/CRI）