【通行止め解除】南九州西回り自動車道（上下線）津奈木IC～水俣IC間 熊本

2026年1月26日 18時56分 RKK熊本放送

熊本県警によりますと、南九州西回り自動車道の上下線、津奈木IC～水俣IC（上下線）間の通行止めは、午後6時10分に解除されました。