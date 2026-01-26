「くまもと大好き大使」として活動する熊本市出身のアナウンサーが熊本県庁を訪れました。

【写真を見る】「関西に住む全員が1回は熊本に来てほしい」毎日放送・山崎香佳アナが “くまもと大好き大使” として帰郷

「くまもと大好き大使になってから、一気に熊本に関連する仕事が増えて…」

熊本県庁を訪問したのは、MBS毎日放送（大阪）の山崎香佳アナウンサーです。山崎アナウンサーは熊本市出身の28歳で、2020年に毎日放送に入社し、テレビやラジオの番組で熊本の魅力も伝えています。

2025年5月に熊本をPRする「くまもと大好き大使」に委嘱され、今回は全国から観光客を呼び込むためのキャンペーン「熊本デスティネーションキャンペーン」の一つであるラジオ番組の取材で熊本に帰って来ました。

MBS毎日放送 山崎香佳アナウンサー「熊本は関西から見て魅力的な場所だと思うので、関西の人が『とりあえず1回は熊本に行ったことある』という状況にしたい。関西人全員が１回は熊本に来てほしい」

木村敬知事は「今後も、関西と熊本の架け橋になってほしい」と激励しました。