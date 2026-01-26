3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤Î4Áª¼ê¤¬½¸·ë ¹¥Ä´Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë·ãÀï¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î26Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬º£´ü¡¢¸Ä¿Í¤Ç3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´Áª¼ê¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹¥¾¡Éé¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¥¾¡Éé¤Ë´üÂÔ¡ª¹¥Ä´4Áª¼ê¤¬½¸·ë
¡¡¸Ä¿Í6°Ì¤ÎEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Á´4Áª¼ê¤¬3¥±¥¿¥×¥é¥¹¡£Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹¥¥«¡¼¥É¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âEARTH JETS¤Ï¥ê¡¼¥°9°Ì¤È¶ì¤·¤à¤À¤±¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤ÏÂ¾¤Î3Áª¼ê¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ú1·î26ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í6°Ì¡¡¡Ü215.1
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í13°Ì¡¡¡Ü134.6
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í10°Ì¡¡¡Ü141.4
TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü138.6
¡Ú1·î23Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü951.1¡Ê84/120¡Ë
2°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü392.4¡Ê86/120¡Ë
3°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü309.8¡Ê84/120¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü80.6¡Ê84/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü55.0¡Ê84/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥34.9¡Ê84/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥132.9¡Ê86/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥337.3¡Ê84/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥503.0¡Ê84/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥780.8¡Ê88/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
