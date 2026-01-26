侍ジャパンの井端弘和監督が初選出となった3選手の選出理由を明かしました。

26日、WBCに出場予定の選手が新たに10人発表されました。その中で、今大会が初選出となった選手は広島の小園海斗選手、オリックスの曽谷龍平投手、日本ハムの北山亘基投手です。

井端弘和監督は3選手の選出理由についてコメント。小園選手については「自分が(監督に)なってからずっと大会来ていただいて、すべての大会で活躍してくれました。ポジション的にはショート・サード・セカンドと、すごくいてくれると助かる選手かなと思いますし、ここってところでの勝負強さがあるなというところが選ぶ理由になったかなと思います」と、内野複数を守れるユーティリティ性と昨季打率、出塁率2冠に輝いた打撃力を評価していました。

また、曽谷投手については「昨年の秋の強化試合であれだけのピッチング見せてくれましたし、MLBの球への対応は呼んだ選手の中では1番だったかなと。あのボールをまた春に投げてもらえれば十分抑えてくれるという判断になりました」と、先発し3回パーフェクトの好投を見せた25年11月の侍ジャパンシリーズ韓国戦が選出のきっかけであることを明かしました。

北山投手についても「小気味いいピッチングですし、コントロールもいいですし、ボールの強さっていうところと変化球も含めてどの球種でもストライクとれるっていうところでは貴重な投手かなと思います」と、安定感のあるピッチングを評価していました。