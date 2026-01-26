Bリーグ千葉―琉球

バスケットボールのBリーグは25日、第19節が行われ、千葉ジェッツと琉球ゴールデンキングスが対戦。試合はアウェーの琉球が第4クォーターに猛反撃し、逆転勝利した。試合内容とともに注目を集めたのが、千葉ブースターの“異様”な応援の光景だった。

それは試合中、突如として出現した。ホーム千葉のスタンドが、ひとりの選手の顔で埋め尽くされたのだ。ブースターが一斉に掲げたのは、39歳の大ベテランPF荒尾岳の顔がプリントされたタオル。会場のあちこちに“荒尾フェイス”が広がった。1万613人が詰めかけた会場は、千葉ブースターの圧倒的な一体感に包まれた。その光景は異様でありながらも、琉球にプレッシャーを与えた。

この試合は、日本電枝株式会社の冠試合として開催され、来場者プレゼントとして荒尾の顔入りタオルが配布されていた。

荒尾は自身のXで「一生忘れない景色です！ 応援ありがとうございました」と感謝を投稿。ファンからも「この景色はすごすぎる」「こんなの見たらまた泣いちゃう」「岳さんが群生しとる」「このタウォールの1枚になれたこと誇り」などのコメントが相次いだ。



（THE ANSWER編集部）