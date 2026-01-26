渡邊渚「ミッションを自分に課しています」自炊事情を語る
【モデルプレス＝2026/01/26】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、自炊事情を語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃52が1月26日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
毎日自炊をするという渡邊にハマっている料理を聞くと「ペペロンチーノはずっと作っています。今まで作った回数は数え切れないくらい（笑）」と、週に1回は作るほどハマっていることを明かした。最近はレストランなどで食べた味を再現しているようで「頑張ってお店の味に近づけるというミッションを自分に課しています（笑）」とにっこり。特にタコとオクラを入れるアレンジが好きだという。
さらに2025年に作った手料理で1番の自信作は、スリランカカレー。キャロットラペやココナッツサンバルなどが盛り付けられた本格的なカレーを作るのに3時間も費やしたと話し「すごく美味しくできました。でも作るのに疲れてしまって1回で満足しました（笑）」と説明。ほかにも料理の腕前を感じさせるすだちシロップや月見団子の写真も見せてくれた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には大野将也氏、川島碩介氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
◆渡邊渚がハマっている料理
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
