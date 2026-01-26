¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¡Èº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¡É¼Â¸½¤Ø ´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÆÃÈÖ¡Ö30ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×ÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Õ¥¨¥àÂçºå¡ÖÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË18»þ30Ê¬¤«¤é19»þ¡Ë¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¡¢2·î11Æü13»þ¤«¤é14»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¸½¡É¡Öanan¡×É½»æ
º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤Î30ºÐ¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¸¥ª¡Á30ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÆ£¸¶¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¸¥ª 30ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§2¡¿11¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë13¡§00¡Á14¡§00
¡¦DJ¡§Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë
¢¡¡ÖÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Î¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¸¥ª¡×ÆÃÈÖÊüÁ÷·èÄê
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
