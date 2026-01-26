今回紹介するのは、TikTokに投稿された、何かと一生懸命戦っていた猫ちゃん。必死に猫パンチを放っている猫ちゃん。その相手とは…投稿はTikTokにて、2000回以上いいねされ、たくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：一生懸命『パンチ』を繰り出していたキジトラ猫→思わず笑ってしまう『対戦相手』】

何かと戦っているキジトラ猫ちゃん

TikTokアカウント「432つ葉」に登場したのは、可愛いキジトラ猫ちゃん。

今回、猫ちゃんはなにやら空中に向かって何度も猫パンチを繰り出していたそうです。しかし、猫ちゃんの前には何もいませんし、パンチも当たっていません。いったい何と戦っていたのか…。

猫ちゃんのまさかの相手とは…

猫ちゃんが必死に猫パンチを繰り出していた相手…その正体はなんと投稿主さんのおひざ。キジトラ猫ちゃんは何を思ったのか、投稿主さんのおひざに向かって何度も猫パンチを繰り出していたそうです。原因は投稿主さんにも不明。もしかしたら、猫にしか見えない何か霊的な存在が付いていたのかも…。

ただ、肝心の猫パンチはすべて空振り。微妙に届いていなかったようです。おかげで投稿主さんのお膝はノーダメージだった模様。本当に猫にしか見えない何かを猫パンチでお祓いしていた可能性がありますね。

必死に戦っていた猫ちゃんにSNSの猫好き爆笑

投稿主さんのおひざに向かって何度も猫パンチを繰り出していたキジトラ猫ちゃん。その様子を見た視聴者からは、「かわいい」「届いてないよおｗ」「きっと膝の悪霊か生霊を祓ってくれてるんだ！」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、可愛いキジトラちゃんの猫パンチを見て笑いが込み上げてきたようですね。

Instagramアカウント「432つ葉」では、キジトラ猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常などが投稿されています。キジトラ好きにはたまらない投稿ばかりです。

