まったりしている猫に、飼い主さんが次々とイタズラを仕掛けてみたら…？猫ちゃんが見せた予想外に優しすぎるリアクションが尊いと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で131.8万再生を突破し、「寝てるのかと思ったらこっち見てて草」「やりたいこと全部やってくれて満足感すごい」といった声があがりました。

優しいふたばくん♡

TikTokアカウント「@yama_mori3」に投稿されたのは、飼い主さんに次々とイタズラを仕掛けられる、キジトラハチワレの「ふたば」くんの姿をおさめた動画です。

ふたばくんは、サバトラのお兄ちゃん「サスケ」くんと一緒に暮らす、とても優しい性格の猫ちゃんなのだそう。飼い主さんが集めた抜けたヒゲをまとめて頭に刺してみたり、しつこく前足を撫で撫でしたりしても、決して怒らないのだとか。

横目でチェック

ある日、まったりとしていたふたばくんのほっぺたの近くに、長さ出しをしたネイルを差し込んでみたという飼い主さん。すると、刺した部分の毛に小さな穴が空いたのだそう。面白くなった飼い主さんは、ふたばくんに横目でじっと見られていることにも気付かず、2個、3個と穴を増やしていったといいます。

すると、さすがにやめて欲しかったのか、それまで無抵抗だったふたばくんが顔を動かしたそう。そこで飼い主さんがお顔の前に指を差し出すと、なんとふたばくんは自ら指に顔をすり付けて甘えてきたのだそう。

あくびをすると…

さらに、眉間を撫でていると気持ちよくなったのか、大きなあくびをしたというふたばくん。その流れで、飼い主さんが自然な動作でお口の中に指を入れると、口を閉じた瞬間に違和感に気づいたようで、すぐにパッと口を開けて、そっと指を離してくれたといいます。

どんなイタズラにも怒らず、最後まで穏やかに対応をしてくれるふたばくん。その優しさに、思わず胸がほっこりしてしまいます。

飼い主さんのイタズラを受け止めてくれているふたばくんの姿に、動画の視聴者からは「あくびに指やりたくなるよね」「あくびのとき｢ｱｶﾞｯ｣てなるの可愛いwwww」「がー！！指見つめてからの頭ゴツン可愛すぎた」「めっちゃ見てますよwwwww」「なんか幸福度高いなこの動画」「かわいすぎて一生見れるやばい」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@yama_mori3」では、飼い主さんのイタズラにも動じない優しいふたばくんの姿や、そんなふたばくんに丹念に毛づくろいをしてあげているサスケくんの姿など、ほっこりする動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@yama_mori3」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。