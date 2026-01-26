カル・ジェニングスはアメリカ出身のストライカー

FC琉球は1月26日、アメリカ出身のFWカル・ジェニングスが完全移籍で加入することが決まったと発表した。

背番号は26。正式契約はメディカルチェックを経て締結される予定。

ジェニングスは1997年5月17日生まれの28歳で、身長180cm、体重77kg。米国内ではメンフィス901FC、インディ・イレブン、ロサンゼルスFCなど複数クラブを渡り歩き、直近では2部リーグのチャールストン・バッテリーに所属していた。

アメリカ2部に相当するUSLチャンピオンシップ（USLC）では通算153試合に出場し、81得点23アシストを記録。2025シーズンはリーグ戦で30試合出場17得点6アシストをマークし、得点ランキング2位に輝いた。また、またロサンゼルスFCに所属していた2021年、2022年にはMLS（メジャーリーグサッカー）でも計9試合に出場した経験を持つ。

クラブを通じてジェニングスは「FC琉球でプレーする機会をいただき、大変光栄に思います。FC琉球は勝利への野心を高めているクラブだと第一印象で感じましたので、目標達成に向けてできる限りの貢献をしていきたいと思っています。サッカーは世界中の人々と繋がる素晴らしい機会なので、特に日本のサッカーと素晴らしい文化に適応していくことを楽しみにしています。自分の姿勢、努力、そしてプレーでファンの皆様に愛される選手になりたいです。チームメイトと共に全力で戦い、沖縄の誇りとなるチーム作りを目指します。Ichariba chōdē!」とコメントしている。

クラブの公式Xでリリースが発表されると、ファンも反応。「面白そうな選手きたー！！」「アメリカ国籍珍しい」「おぉ、これは面白い補強だ」「珍しい気が！」「これは怖そうな選手だ」「おもしろい経歴の選手がフリーで琉球入り」「YOUは何しにJ3へ？」とコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）