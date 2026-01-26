２月３日に大阪市北区の堂島、北新地一帯で開催される「第２３回堂島薬師堂節分お水汲（く）み祭り」のＰＲで、「第９代 北新地クイーン」のみこさん（グランプリ）、麻耶さん、さやかさん、椿さんが２６日、同区の報知新聞大阪本社を訪れた。

鬼追いによる厄払いや節分法要、約１９０人が参加する「龍の巡行」でクイーンが花魁（おいらん）姿で練り歩く光景も人気がある。近年のインバウンド需要から、祭りの英文チラシを近隣のホテルに配布し、会場には英語の通訳も配置する。昨年も花魁姿を経験しているみこさんは「海外の方がびっくりするほど多かった。いろんな方が撮る写真に、いい表情を残せればと思います」と話した。

他の３人も昨年に続く登場で“ラストイヤー”となる。麻耶さんが「花魁姿は最後になるので、悔いなく楽しめたら」と意欲を見せれば、さやかさんは「昨年は貧血を起こしてしまい、最後まで歩けなかった。今年はリベンジしたいです」と誓った。また、椿さんは「４人の集大成として『かっこよかったね』と言ってもらえればうれしいです」とアピールした。