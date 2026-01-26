ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 北京でオジロワシを撮影 北京でオジロワシを撮影 北京でオジロワシを撮影 2026年1月26日 18時54分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京1月26日】中国北京市平谷区の西峪ダムで23日、オジロワシの姿をカメラが捉えた。２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友）２３日、西峪ダムで撮影したオジロワシ。（北京＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？