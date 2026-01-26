犬が苦手なおじいちゃん。久しぶりに会ったらお互いどんな反応を見せる…？ツンデレなおじいちゃんといじらしいワンコの姿は反響を集め、投稿は2.3万回再生を突破。「距離が縮まってほっこり♡」「じいちゃん孝行ｗ」「穏やかなワンコですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬があまり好きじゃないおじいちゃん→久しぶりにワンコに会った結果…微笑ましすぎる『ツンデレ対応』】

ママとおじいちゃんの家へ！

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」では、コーギーの女の子「はな」ちゃんと猫の「ぽんすけ」くん、そして2匹を取り巻くご家族のにぎやかな日常が投稿されています。

この日は、ぽんすけくんの頭上からの圧で目覚めたママ。はなちゃんはまだ眠そうですが、朝のお散歩へ！少し寒いくらいがワンコには快適なようでグングンと軽快に歩いていたそう。

お姉ちゃんを塾へ送り届けた後、実家を訪れたママとはなちゃん。おじいちゃんとの久しぶりの再会に『じぃじ～！』と駆け寄るはなちゃんですが、おじいちゃんはちょっぴり塩対応…。実は犬が苦手なのだそう。

仲良し作戦決行♪

当のはなちゃんは特段気にすることもなく、お部屋の匂いチェックが終わると大好きなみかんをママにおねだり！貰うときは白目になってしまうほど、みかんに夢中だったそう。

ここではなちゃん、おじいちゃんのそばにこっそり移動し撫でてもらう作戦に。仲良し作戦は成功し、おじいちゃんに頭をなでてもらったそう。はなちゃんの嬉しそうな顔にはこちらまで笑顔になってしまいます。

ぎこちないながらもはなちゃんをなでる手はとっても優しいおじいちゃん。ふたりの距離は確実に縮まっている模様。ママも『仲良くなった！』と思わず声にしてしまうほど。

微笑ましい光景にほっこり♡

その後も、おじいちゃんの服を寝床にしようとクルクル回るはなちゃんを受け入れてくれたといいます。そのまましばらく寛いだのち、実家を後にしたそうです。

はなちゃんの仲良し作戦はこれからも続行される模様。塩対応だったおじいちゃんとこれだけ距離が縮まったのですから、これからの関係性に期待が高まりますね。

はなちゃんとツンデレなおじいちゃんとのやり取りにほっこりした人は多いようで「次はもっと仲良しになりそう♡」「寝床を貸してくれるなんて優しい」「はなちゃん嬉しそう！」といった声が寄せられています。

おじいちゃんとはなちゃんの触れ合いをもっと見てみたい方は、YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております