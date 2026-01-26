自民党県連は花角知事に対し、県の新年度予算で原子力防災対策に力を入れるよう要望しました。



要望書には、原子力防災対策の推進について屋内退避の環境整備を支援することや、避難所に備蓄する物資を拡充することなどが盛り込まれています。



■自民党県連 岩村良一幹事長

「昨年12月の県議会におきまして、原子力の関係についての決議を行った後ということで、新たなステージに入ってるわけであります。着実に予算化をして、執行していただくようにお願いした。」



他に、人口減少対策や地域医療の確保なども盛り込まれています。



花角知事は、すべての要望に対し「できるだけ予算の中で反映できるように知恵を出す」としました。県の新年度予算案は2月中旬に発表され、県議会の2月定例会に提出される予定です。