【衆院選｜新潟1区】過去最多5人が出馬予定、各党乱立の県内！他選挙区の顔ぶれも紹介【新潟】
いよいよ明日27日『真冬の衆院選』が始まります。2月8日投開票の衆院選が、1月27日公示となります。県内の小選挙区には各党から候補予定者が乱立し、どう違いを打ち出すのか、主張が入り乱れる選挙戦となりそうです。
現状の顔ぶれを紹介します。
解散から投開票まで16日間という戦後最短の日程で行われる衆院選。27日の公示を控え、県内小選挙区には19人が出馬を表明(26日現在)。
各党の激しい舌戦が予想されるなか、その象徴とも言えるのが－
県庁所在地・新潟市の中心部や佐渡が選挙区となる【新潟1区】です。これまでに中道・自民・維新・共産・参政から5人が立候補を表明。小選挙区制の導入後、1996年の衆院選以降で5人が出馬すれば新潟1区としては過去最多となります。
―――＜新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)＞
24日、事務所開きで支援者の前にたった中道の西村智奈美さん。
衆院議員を7期務めるベテランも－
■新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)
「大変厳しい構図の中で行われることも事実。5人というのは初めて、しかも私以外はみんな新人です。非常に難しく戦いにくい選挙になる。」
今回は、新党・中道改革連合の候補として戦う西村さん。先週末には公明党と初会合を開いて連携を呼びかけましたが、これまで26年に渡って自民党を支援してきた公明党支持層の票を獲得できるかは不透明です。
「究極の自己保身解散だ」と高市総理を批判しつつ、『生活者ファースト』を打ち出す新党の政策を浸透させられるかも大きなポイントとなります。
■新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)
「これ(新党合流)には皆さんからもいろいろ意見があると思いますが、ずっと願っていた政界再編の入口に今、私たちは立っている。政権交代の選択肢ができたと受け止めている。必ず勝利を収めたい。」
―――＜新潟1区 自民 内山航氏(44)＞
巻き返しを図るのが、前回全敗した自民党。新人の内山航さんは先週末、高市総理から公認証書を受け取りました。
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「(Q.総理から何か声をかけられた？)頑張んなさいよと。」
急ピッチで準備を進めてきた内山さん。これまで公明党と連携してきた自民党は、公明党の比例票獲得に一役かってきましたが、新党の結成で公明党から支援を受けられないため出来上がったばかりのチラシには･･･
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「(『比例代表も自民党へ』と)これって私もよくわからないから事務局に任せて、それ(公明党の支援がないこと)を考えている暇はありませんので。」
知名度の低さを課題と捉え、街頭に立つ回数を増やしたいと話す内山さん。党の信頼回復とともに、無党派層が多いとされる都市部でどれだけの浮遊票を獲得できるかが勝敗を分けます。
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「今回の選挙は皆さんの一票で総理を選ぶ選挙。そして、私たちは子どもたちの未来を守る選挙。自民党5連敗から今回は必ず勝てるように、相手は強いかもしれない・選挙は厳しいかもしれないが必ず勝てると思う。皆さんの力が頼り。」
―――＜新潟1区 維新 伊藤和成氏(47)＞
その自民党と連立政権を組む日本維新の会。この新潟1区にも候補を擁立します。会社員の伊藤和成さんです。
地元の新潟市東区の街頭に立ちましたが、この大雪で･･･。
■新潟1区 維新 伊藤和成氏(47)
「聞いてくれる人がいないのが心配ですね。今回はリモート選挙になる。動画配信をして見てもらう選挙になるんじゃないかと。」
県内では維新の浸透度が低い実感があり、もう一度 新潟から維新の存在を訴えたいと出馬を決意しました。
現状の顔ぶれを紹介します。
解散から投開票まで16日間という戦後最短の日程で行われる衆院選。27日の公示を控え、県内小選挙区には19人が出馬を表明(26日現在)。
各党の激しい舌戦が予想されるなか、その象徴とも言えるのが－
県庁所在地・新潟市の中心部や佐渡が選挙区となる【新潟1区】です。これまでに中道・自民・維新・共産・参政から5人が立候補を表明。小選挙区制の導入後、1996年の衆院選以降で5人が出馬すれば新潟1区としては過去最多となります。
―――＜新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)＞
24日、事務所開きで支援者の前にたった中道の西村智奈美さん。
衆院議員を7期務めるベテランも－
■新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)
「大変厳しい構図の中で行われることも事実。5人というのは初めて、しかも私以外はみんな新人です。非常に難しく戦いにくい選挙になる。」
今回は、新党・中道改革連合の候補として戦う西村さん。先週末には公明党と初会合を開いて連携を呼びかけましたが、これまで26年に渡って自民党を支援してきた公明党支持層の票を獲得できるかは不透明です。
「究極の自己保身解散だ」と高市総理を批判しつつ、『生活者ファースト』を打ち出す新党の政策を浸透させられるかも大きなポイントとなります。
■新潟1区 中道 西村智奈美氏(59)
「これ(新党合流)には皆さんからもいろいろ意見があると思いますが、ずっと願っていた政界再編の入口に今、私たちは立っている。政権交代の選択肢ができたと受け止めている。必ず勝利を収めたい。」
―――＜新潟1区 自民 内山航氏(44)＞
巻き返しを図るのが、前回全敗した自民党。新人の内山航さんは先週末、高市総理から公認証書を受け取りました。
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「(Q.総理から何か声をかけられた？)頑張んなさいよと。」
急ピッチで準備を進めてきた内山さん。これまで公明党と連携してきた自民党は、公明党の比例票獲得に一役かってきましたが、新党の結成で公明党から支援を受けられないため出来上がったばかりのチラシには･･･
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「(『比例代表も自民党へ』と)これって私もよくわからないから事務局に任せて、それ(公明党の支援がないこと)を考えている暇はありませんので。」
知名度の低さを課題と捉え、街頭に立つ回数を増やしたいと話す内山さん。党の信頼回復とともに、無党派層が多いとされる都市部でどれだけの浮遊票を獲得できるかが勝敗を分けます。
■新潟1区 自民 内山航氏(44)
「今回の選挙は皆さんの一票で総理を選ぶ選挙。そして、私たちは子どもたちの未来を守る選挙。自民党5連敗から今回は必ず勝てるように、相手は強いかもしれない・選挙は厳しいかもしれないが必ず勝てると思う。皆さんの力が頼り。」
―――＜新潟1区 維新 伊藤和成氏(47)＞
その自民党と連立政権を組む日本維新の会。この新潟1区にも候補を擁立します。会社員の伊藤和成さんです。
地元の新潟市東区の街頭に立ちましたが、この大雪で･･･。
■新潟1区 維新 伊藤和成氏(47)
「聞いてくれる人がいないのが心配ですね。今回はリモート選挙になる。動画配信をして見てもらう選挙になるんじゃないかと。」
県内では維新の浸透度が低い実感があり、もう一度 新潟から維新の存在を訴えたいと出馬を決意しました。