明日朝は今シーズン一番の冷え込み、路面や水道凍結に注意を【これからの天気(1月26日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
27日(火)昼間は、雪ではなく雨の降るところが多くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。
また、中越と上越に低温注意報の出ているところがあります。
◆1月27日(火)の天気
・上越地方
朝は穏やかな天気で、厳しく冷えこむでしょう。
ただ天気は下り坂で、昼ごろからは雨、夜は雪が降りそうです。
・中越地方
沿岸部は、日中雨が降りますが、夜は湿った雪に変わるでしょう。
山沿いは、夕方以降次第に雪になり、夜は所々で降雪が強まりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝は日のさすところもありますが、日中は冷たい雨が降るでしょう。
カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。
一方、夜は各地で雪になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼前後は、雨やミゾレが降り足元が悪くなるでしょう。
ただ、夜は山沿いを中心に所々で雪が降りそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は、山沿いでも冷たい雨が降るでしょう。
沿岸部では、雨風ともに強まりそうです。
夜になると、山沿いでは雪が強まるでしょう。
◆風と波
各地で次第に風が強まり、下越と佐渡は荒れた天気になるでしょう。
波の高さは、各海域でのち3mの予想です。
◆週間予報
向こう1週間は、雪の降りやすい状態が続くでしょう。
28日(水)は、山沿いを中心に雪が強まります。
29日(木)・30日(金)は、平地でも大雪になるところがありそうです。
27日(火)朝は、今シーズン一番の冷え込みのところがありそうです。路面や水道の凍結に注意をしてください。
