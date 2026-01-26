これからの気象情報です。

27日(火)昼間は、雪ではなく雨の降るところが多くなりそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。

また、中越と上越に低温注意報の出ているところがあります。



◆1月27日(火)の天気

・上越地方

朝は穏やかな天気で、厳しく冷えこむでしょう。

ただ天気は下り坂で、昼ごろからは雨、夜は雪が降りそうです。



・中越地方

沿岸部は、日中雨が降りますが、夜は湿った雪に変わるでしょう。

山沿いは、夕方以降次第に雪になり、夜は所々で降雪が強まりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝は日のさすところもありますが、日中は冷たい雨が降るでしょう。

カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。

一方、夜は各地で雪になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼前後は、雨やミゾレが降り足元が悪くなるでしょう。

ただ、夜は山沿いを中心に所々で雪が降りそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中は、山沿いでも冷たい雨が降るでしょう。

沿岸部では、雨風ともに強まりそうです。

夜になると、山沿いでは雪が強まるでしょう。



◆風と波

各地で次第に風が強まり、下越と佐渡は荒れた天気になるでしょう。

波の高さは、各海域でのち3mの予想です。



◆週間予報

向こう1週間は、雪の降りやすい状態が続くでしょう。

28日(水)は、山沿いを中心に雪が強まります。

29日(木)・30日(金)は、平地でも大雪になるところがありそうです。



27日(火)朝は、今シーズン一番の冷え込みのところがありそうです。路面や水道の凍結に注意をしてください。