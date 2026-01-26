25日、石川県加賀地方を中心に急激に雪が降り積もり、「顕著な大雪に関する気象情報」が合わせて4回発表されるなど記録的な大雪となりました。

除雪が困難なほどの積雪で、日常生活にも大きな支障が出、26日になっても大きな影響が残りました。25日からの状況をまとめました。

記者リポート「金沢市の中心部では融雪装置のついた道路はある程度除雪が進んでいますが、その横の歩道は地面が見えない状態で歩くのも困難となっています」

市民「もう予想以上で、もう車が出なくてバスで出勤する」

金沢市では、観測史上1位を更新 6時間で37センチの雪

金沢市内では、25日午前6時までの6時間に観測史上1位を更新する37センチの雪が降り、朝から住民が雪かきに追われます。

住民「びっくり。せめて車1台だけでも通りまで出ないといかんかなと。本当に（雪を）どこに持っていけばいいがかね」

除雪が行き届いていない細い路地では車がスタックし、高校生も力を合わせて住民を助けます。

車がスタックした人「本当に助かった。こちらから呼びかけたわけでもなく、向こうから来てくれて、自発的に助けてくれて本当にありがたい」

排雪場に持ち込まれた雪の高さは4メートル超

記者リポート「大豆田大橋そばの排雪場に来ました。25日午後2時現在、ここから見える範囲の雪はすべて25日一日に運ばれた雪ということです」

排雪場には4メートルを超える雪の山が。

積雪は25日午前、最大64センチに達し、2021年以来、5年ぶりに60センチを超えました。

一夜明けた26日朝も雪かきに追われる

記者リポート「昨日から降り続いた雪が今朝も歩道に残っているため、たくさんの人が雪かきをしています」

多くの職場で1週間の仕事が始まる月曜日。

週末と重なった大雪により、金沢市内の金融機関では26日朝、普段よりも出勤を早めて除雪作業に当たる姿が見られました。

金融機関の職員「総出でやらないと間に合わないかなということで、後続の出勤を待っている」

金沢市と津幡町ではすべての公立小中学校が、また、5つの高校が臨時休校となりました。

金沢市の兼六中学校では、27日からの授業再開に向けて、教職員が通学路の雪かきに追われていました。

教職員「雪がすごい。こんな量になったの久々なので、職員みんなで少しでも早く通学路を確保できたら」

27日はいずれも通常通りの授業を予定しているということです。

また、26日午後2時の時点で、21日からの大雪による除雪作業中の事故で10人がけがをしました。

2車線の道路、1車線を雪がふさぐ、ゴミ収集車が入れないところも

雪の影響は市街地の国道にも。

記者リポート「こちらの道路は普段2車線ですが、片方を雪が覆ってしまい、1車線しか車が通れません」

金沢市内の国道では、路肩に溜まった雪が車道を覆い、通行の妨げになっていました。

北陸自動車道は金沢東インターと金沢西インターの間で除雪作業を行うため、米原方面に向かう上り線で、26日夕方まで通行止めに。

27日は新潟方面に向かう下り線が通行止めとなります。

大雪の影響はこんなところにも…。

渡邉百音フィールドキャスター「こちら道路状況が悪くゴミ収集車が通れないという事でこういった小さい車で一旦ゴミを回収しています」

金沢市の材木町では、雪の影響でごみ収集車が狭い路地に入れず、市から委託を受けた業者が、軽自動車などでステーションに置かれたごみを積んで集めていました。

三恵物産株式会社・北川邦雄社長「圧雪して入れないところやどうしても曲がり切れないところとかがあるのでそういうところはこういう形で運んでいる」

こちらの業者では先週末から軽自動車を使い回収作業を行っていて、26日は20か所を回ったということです。

三恵物産株式会社・北川邦雄社長「昔ながらの所はどうしても住宅が近接しているのでそういうところは特に（収集している）あと山の方どうしても除雪が行き届かないところもあるのでそういうところは大変かなと」

物流にも影響

新力水産・村上力也さん「魚も入って来ないし。雪でやっぱ。県内のお魚は薄い。少ない。」

近江町市場にある鮮魚店では、入荷を見込んでいたおよそ半分の魚が届かず、今週中は入荷の目途が立たない状況です。

新力水産・村上力也さん「やっぱり人は少ない。半分くらいは入って来てない」

観光客も落ち込んでいて売り上げにも暗い影を落としているといいます。

こちらの青果店では、普段から仲卸業者と店が協力し、物流が滞っても在庫で賄えるよう工夫しているそうです。

しかし、今回ばかりはトラックが大雪の影響で足止めされ物流網が寸断。

静岡や三重などからの入荷は3日ほど滞っています。

県内を襲った最強寒波の影響はしばらく続きそうです。