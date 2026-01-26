ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が２月５日、よみうりランドの園内にオープンする。約２・６ヘクタールの広さをいかし、「ポケットモンスター 赤・緑」でもおなじみのカントー地方生息ポケモンを中心とした６００匹超えに会えるのが魅力。２６日、内覧会が行われ、一足お先にポケモン大好き記者が冒険してきた。

耳を疑った。「ポケパーク カントー」に一歩足を踏み入れると、子どもの頃から数え切れないほど遊んだゲームのオープニングテーマが大音量で流れていた。いっきにポケモンの世界観に没入した。

まずは「カヤツリタウン」を探索。レンガの小さなトンネルを抜けると突然、響き渡ったドードリオの野太い鳴き声。壁に描かれた手裏剣とゲッコウガの姿もすぐに目に入った。担当者から「鳴き声はランダムで流れるんですよ」と教えてもらい、真っ先に大好きなバタフリーの元へ。待つこと１分４２秒で、あの聞き慣れた「フリ〜フリ〜」が聞こえた。目からも耳からもポケモンを感じられ、胸が熱くなった。

ピカチュウとイーブイが街を行進し、ダンスを披露する「ピカブイカーニバル」は目の保養になった。イーブイが目の前にいる場所で鑑賞したが、ふわふわのしっぽとぷっくらしたボディーで観客をあおる姿が、たまらない。最後の瞬間まで観客に手を振るなど、サービス精神があふれていた。

最後はポケモンフォレストへ。履き慣れた靴で挑んだ。急な坂や階段は多かったが、喜怒哀楽を感じられるポケモンたちの表情で全く苦しくなかった。約５時間の滞在で、歩数は９３８３歩。ポケモン大好き記者にはご褒美の時間だった。（水野 佑紀）

〇…チケットは全３種類。金額は来場日によって異なる変動制だ。「エリートトレーナーズパス」は、ポケモンフォレスト・カヤツリタウンに時間制限なしで入場でき、特別なグリーティングなども用意されている。大人（１３歳以上）が１万４０００円〜。「トレーナーズパス」は、指定時間枠内にポケモンフォレストに入れるもので、大人が７９００円〜。５月入場分から発売される「タウンパス」は、カヤツリタウンのみに入場したい人向け。大人４７００円〜。