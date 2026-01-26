昨年５月に胸部大動脈解離で緊急手術　休養中の「ＦＬＯＷ」ＧＯＴ’Ｓが３月から活動再開「ここからしっかりと走っていく」

５人組ミクスチャーロックバンド「ＦＬＯＷ」が２６日、休養していたベースのＧＯＴ’Ｓ（４４）が活動を再開することを公式サイトで報告した。

昨年５月に胸部大動脈解離で緊急手術を行い、休養していたＧＯＴ’Ｓについて、公式サイトは「いつもＦＬＯＷを応援していただき、誠にありがとうございます。休養しておりました ＧＯＴ’Ｓ（Ｂａ） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、３月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました」と活動再開を報告した。

続けて「ＧＯＴ’Ｓは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております。活動再開後につきましても、本人の体調を最優先にしながら、医師と相談の上で無理のない形でライブ活動を行ってまいります」と現状を伝えた。

さらにＧＯＴ’Ｓ自身もコメントし「しばらくライブ活動をお休みしていましたが、２０２６年３月より復帰することになりました。休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。２０２６年は、自分たちにとっても『ＦＬＯＷの年』と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです。ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。引き続き、ＦＬＯＷをよろしくお願いします」と復帰に向けての思いをつづった。