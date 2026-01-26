¹Åç¡¢Åìµþ¤Ç¤âÀ»²ÐºÎ²Ð¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ
¡¡¡Ú¥¿¥·¥±¥ó¥È¶¦Æ±¡Û°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê9¡Á10·î¡Ë¤ÎÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢¥¿¥·¥±¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯É¾µÄ²ñ¡ÊOCA¡Ë¤ÎÁí²ñ¤Ç½àÈ÷¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢8·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Åç»Ô¤äÅìµþ¤Ç¤âºÎ²Ð¼°¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï1958Ç¯¡¢¹Åç¤Ç¤Ï94Ç¯¤ËÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¤ÎÂ¼¼êÁï»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÃíÌÜÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£3ÅÔ»Ô¤ÇºÎ¤Ã¤¿²Ð¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀ»²Ð¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤Îµ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£