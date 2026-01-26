２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。外国調教馬として２０年ぶりにジャパンＣを制して、欧州のカルティエ賞の年度代表馬にも輝いて特別賞を受賞したカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス、馬齢は２５年の表記）のＦグラファール調教師とミカエル・バルザローナ騎手（３４）＝仏国＝が、ビデオメッセージを寄せた。

Ｆグラファール調教師は「ジャパンＣがいかに重要なレースであるかを改めて実感しました。この勝利はチームにとって信じられないほど素晴らしい成果です。非常に大きな挑戦でしたが、私たちはやり遂げました。ＪＲＡもこの勝利を非常に喜んでくれたのだと思いますし、その功績を評価してくれました。この賞をいただけるのは非常に特別なことですし、ザラ王女も大変光栄に感じていらっしゃると思います」とコメントした。

バルザローナ騎手は「このチームの一員であること、そして彼の主戦騎手であることを非常に光栄に感じています。このような賞をいただけたことは非常に大きな名誉です。ヨーロッパでも、その素晴らしい走りで最強を証明していましたが、ジャパンＣへの参戦で、彼がいかに優れた馬であるかを改めて証明できました。皆さんの応援に心から感謝しています。私たちにとって最高の経験になりました。また近いうちに皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」と映像を通じて語った。