「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。巨人の阿部慎之助監督（46）が主砲・岡本和真内野手（29＝現ブルージェイズ）の抜けた穴を埋める存在として期待している選手について熱弁を振るった。

元阪神監督・金本知憲氏（57）、元中日監督・谷繁元信氏（55）、そして元ヤクルト監督でもある古田理事長と監督経験者4人での座談会。

その最後だった。古田理事長から「ファンも気になるところなんですけど、（2025年は）岡本がけがしている時期もあったんですけど、ネクストブレークといいますかね、（2026年はいなくなる）岡本の代わりにどんな選手が…。期待したいなって選手、いるとは思うんですけども」と水を向けられた。

これに阿部監督は「途中、岡本が（けがで）抜けて。リチャードを補強していただいて」と2025年5月にソフトバンクとの交換トレードでリチャード内野手（26）を獲得したことに触れた。

すると、谷繁氏が「我慢して使ったねぇ！」と笑顔で指摘。

これに笑顔で「はい」と答えた阿部監督はリチャードについて「凄く見ている人が“当たったら”“これ、ホームラン出たら”とかっていうのを考えてもらえる選手なんだなっていうのも、こちらも見てて分かりましたし。そういう子を我慢して使って、ある程度の成績は残せたかな〜とは思うんで。1年通してやったらどうなのかな？っていう期待感はありますし。彼も凄く素直なんで。そこでもう伸びしろしかないなっていうのも感じてますんで。彼次第で大きくジャイアンツは変わるかなとは思いますけど」と大きな期待を口にしていた。