俳優の内山理名（44）が、オシャレでヘルシーな手作りケーキを披露。さらに、出産後の過ごし方について明かした。

【映像】内山の手作りケーキや愛妻弁当＆子どもの写真

2021年11月21日に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告した内山。Instagramでは、「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や、「小さい足」と紹介している子どもの写真、豪華な手作りおせちが並ぶ食卓など、仲むつまじい家族との日常の様子を発信している。

■ヘルシーな手作りケーキを披露

2026年1月25日はストーリーズを更新し、「柔らかく、フワフワしてきた林檎を使って、ガトーインビジブル。りんご2個と卵2つ・黒糖・小麦粉・ラム酒・牛乳・バターで作った、ほぼ林檎のヘルシーケーキ 寒い日に優しい味わい！」と、手作りのヘルシーケーキを紹介。

続く投稿では、「産後、朝ヨガを再開してから、1日が心地よく過ごせている。やらない日があったからこそ気付けたこと。心も体も心地よさが巡ってる。やっぱりヨガがすき」と、出産後の過ごし方について明かした。（『ABEMA NEWS』より）