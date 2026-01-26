セブンカフェ購入でスイーツ30円引き! レシートクーポン配布キャンペーン実施
セブン‐イレブン・ジャパンは1月27日〜2月2日、セブンカフェを購入すると次回対象商品購入時に使えるレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のセブン‐イレブンにて実施する。
セブンカフェを買うと対象のスイーツ30円引きになるレシートクーポンをプレゼント
同キャンペーンの30円引きクーポン対象商品は、「THE SEVEN SWEETS」または「しあわせ食感」の表記があるスイーツとなり、セブンプレミアムのスイーツは対象外。
30円引きクーポン対象商品の一例
また、購入対象商品はセブンカフェの商品で、セブンカフェ ティーも対象となるが、セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外。
セブンカフェ商品の一例
クーポン発券期間は1月27日〜2月2日、クーポン利用期間は1月27日〜2月9日となる。
なお、セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなり、他のクーポンとの併用は不可。一度のお会計で複数購入した場合、購入数分の30円引きレシートクーポンが発券される。対象商品1個につき30円引きレシートクーポンは1枚しか使用できない。
30円引きレシートクーポンイメージ
