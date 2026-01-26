【アフタヌーンコミックス完結作品特集！】祝完結！『青野くんに触りたいから死にたい』『ザハの恋』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、アフタヌーン完結作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
アイの歌声を聴かせて
■青野くんに触りたいから死にたい
価格：792円
2026/1/26 23:59 まで無料！
青野くんに触りたいから死にたい
君に触れるなら、死んでもいいよ。これがわたしの愛なんだ。アフタヌーン公式サイト「モアイ」掲載の１話が３０００００ＰＶ突破！話題の「青野くん」がついに単行本化！天然少女・優里ちゃんと、その彼氏・青野くん。ごく普通のお付き合いをしていたふたりだが、ある日突然、青野くんが「いなくなって」しまう……。絶対に結ばれないし、触れ合えないふたりの、でたらめで切実すぎるラブ・ストーリー。
■ザハの恋
価格：792円
ザハの恋
かつて恋した女性を探して吸血鬼の青年・ザハが訪れたのは、日本の静かな町の古い家。そこには老婦人とその孫娘の3人が住んでいた。人間とは生きる時間も価値観も違うザハだが、彼女たちと共に暮らすうち、人間を知り、大切な女性の数奇な人生を紐解くことになっていく。
■ディスコミュニケーション
価格：792円
ディスコミュニケーション
ワカラナイカラ 好キニナル 好キニナルカラ ワカラナイ――ある日突然に南高校二年生・戸川安里香（とがわ ありか）は同級生の松笛篁臣（まつぶえ たかおみ）を好きになり告白。二人は付き合うようになるが松笛は戸川に奇妙な注文をしてくる。戸川はそんな不思議な松笛の注文を受け入れつつ、なぜ自分は彼を好きになったのかその答えを探そうとする…。「どうして人は誰かを好きになるのか」――永遠のテーマの答えを、二人は導き出せるか？
■アイの歌声を聴かせて
価格：792円
アイの歌声を聴かせて
ある日、サトミのクラスに転入してきたのは研究者の母親が作ったAIのシオン。
転校初日にクラスで孤立しているサトミを前に「私がしあわせにしてあげる!」と突然歌い出した。
思いもよらない行動でサトミやクラス中を大騒動に巻き込んでいくが、
一途にしあわせを願う彼女の歌声は、サトミに変化をもたらし、クラスメイトたちの心も動かしていく――。
『イブの時間』『サカサマのパテマ』の吉浦康裕監督最新作を四季賞出身の期待の新鋭が最速コミカライズ!!
■ＥＤＥＮ
価格：792円
ＥＤＥＮ
正体不明の硬質化ウイルスにより、人類は世界人口の15％を失った。20年後、人類は復興を始めるが……。人類はリセットされるべきなのか否か。神に、地球に、人類が試される――。その惨劇の最中に、人類が“選択”した未来とは？ 遠藤浩輝が容赦なく描く、生と死のSF譚！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月26日12時現在のものです。
