¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤æ¤¤£Ð¡¡Å¹Æâ°û¿©¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ï¥±¡ÖÂçÀ¹¤êÍê¤à¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¡¢£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤¤£Ð¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤£Ð¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤È¤«¡¢Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³£°Âå¸åÈ¾¡×¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¤³¤Î¥Ç¥Ö¿©¤¤¤Ë¤¤¿¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀ¹¤êÍê¤à¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡£
¡¡¤³¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¾¾²°¤Ê¤É¤ÎµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÅ¹Æâ°û¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤éÁ´Á³¤¤¤±¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â·ë¶É¡¢¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡ËÊÛÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÃÀ¹Íê¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹Ô¤±¤ëÅ¹¤Ï¡Ö²óÅ¾¤º¤·¤È¤«¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÅ¹¤Ê¤é¥®¥ê¤¤¤±¤ë¡×¡£¹Ô¤±¤ëÅ¹¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤Å¹¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÊý¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿ä»¡¡£¡Ö¤æ¤¤£Ð¤Ã¤Æ»ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ÃË¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¥ä¥À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤æ¤¤£Ð¤Ï¡Ö¤½¤ìÂ¿Ê¬¤Ç¤«¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡×¤Èà²µ½÷á¤Ê°ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£