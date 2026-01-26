巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。一軍スタートが決まった春季キャンプで、球団ＯＢの松井秀喜氏（５１）が臨時コーチを務めることを受け、「いろんなことにトライできる年齢なので、いろんなことに吸収できたら」とゴジラからの学びに期待を寄せた。

石塚は松井氏の印象について問われると、自主トレを共にした坂本も参考にした重心を後ろに置く打撃フォームに言及。「勇人さんも後ろで打ち出して逆方向に飛ぶようになったと言ってました。いずれホームランを打てるように引き出しを増やす意味でも、後ろ軸で打つのも大事だと思います」と語った。

１年目だった昨春のキャンプは二軍スタートで、昨季の一軍出場は９試合９打席。今春は一軍スタートが決定となり、本格デビューのチャンスが近づいている。「一軍の方が監督にも見てもらえると思いますし、チャンスをあげようかなっていうふうに思ってもらえる。素直に喜んでいいことだと思います」と冷静に受け止めつつ、「プレッシャーに感じてることはなく、１番へたくそだと思って練習するだけかなっていうふうに思ってる。ここまで練習量を落とさずにやってきたので、キャンプでアピールできるようやっていけたらいいなと思います」と気合を入れた。