¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡õÈþÀ¡¶Þ°Í¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¡×
¡¡¿·À¤Âå²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¡Ê¥Ò¥«¥ë¡á£³£¸¡¢¥ä¥Þ¥È¡á£³£²¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÈþÀ¡¶Þ°Í¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤¨¤ê¤¤¡á£²£¸¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º©¿Æ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤ÏÍè·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ËÊ±¤¹¤ëÀßÄê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Á¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê±²¤Ë¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¿·¡¡£ó£î£á£ã£ë¡¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¡£à¥Ô¥«¥ë¥Þ¥Þá¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö±é²Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥é¥ª¥±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸¦µæ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥È¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°ÛÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö²Î°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢²Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥È¡¼¥¯¤â¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈþÀ¡¤ÏºòÇ¯£±£°¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë±Ñ¸¡£²µé¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¸ì³Ø¤â´®Ç½¤À¡£¡Öº£Ç¯¤Ï»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£