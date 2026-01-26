「ノノガ」参加・ふみの、渋谷でサプライズ路上ライブ敢行 会場周辺は長蛇の列に
【モデルプレス＝2026/01/26】HANA（ハナ）を輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリストで、1月11日ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より第1弾アーティストとしてデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのが、1月25日に東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、サプライズ路上ライブを敢行した。
【写真】HANA出身「ノノガ」参加者の路上ライブに集まった群衆
ふみののデビュー曲「favorite song」は、1月21日付のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で9位、Hot Shot Songsでは3位にチャートイン。そのほか各主要チャートでデビュー直後の新人としては異例の反響を見せている。さらに、デビュー当日に公開された「favorite song」ミュージックビデオは、公開からわずか20時間で100万回再生を突破し、現在は250万回再生を超える再生数を記録。YouTube急上昇チャート1位も即時で獲得し、SNSを中心に注目を集めた。
今回敢行した路上ライブは、開催2時間前に急遽発表されたサプライズ企画でありながら、開始前から観覧エリアは瞬く間に埋まり、会場周辺には長蛇の列が発生。入場規制がかかるほど多くの観客が詰めかけ、デビュー直後とは思えない賑わいを見せた。ライブでは、未公開のデモ曲2曲を含む全3曲を披露。デビュー曲「favorite song」は1曲目とアンコールの2回にわたって歌唱され、まだリリース間もない中で会場に駆けつけた多くのファンが一緒に口ずさむなど、会場は温かい拍手と歓声に包まれた。
また、路上ライブの前日となる1月24日には、デビュー曲「favorite song」のアコースティックパフォーマンスビデオも公開。原曲のエレキギターでかき鳴らすポップロックサウンドから一転、アコースティックギター1本で優しく歌い上げるシンプルなアレンジが、楽曲の持つメロディや歌詞の魅力をより際立たせる作品となっている。公開後、ファンからは「待ってました！」という声が相次ぎ、原曲との違いを楽しむ反応も含め反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆ふみの、渋谷で路上ライブ敢行
◆デビュー曲「favorite song」アコースティックVerビデオ公開
