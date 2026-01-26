「私がしたことではございません」3年前に起きた強盗殺人事件の裁判で被告の男は無罪を主張しました。

起訴状などによりますと、住居不定･無職の大谷将也被告（40）は2023年12月、愛知県阿久比町の住宅に侵入し、住人の林治彦さん（当時52）の首を絞めて殺害した上、車などを奪った強盗殺人の罪などに問われています。

きょう、名古屋地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、大谷被告は「私がしたことではございません」と起訴内容を否認しました。

続く冒頭陳述で検察側は、遺留品や現場に残されたDNA型や指紋が、大谷被告のものと一致したことや、事件後、大谷被告が知人に「人を殺した」と話していたことなどを指摘しました。

一方、弁護側は「林さんの夜逃げの手伝いをしていただけ」と無罪を主張しました。判決は、2月24日に言い渡される予定です。