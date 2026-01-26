ガンプラ最新情報をお届けする「第4回 ガンプラ45周年記念スペシャル配信！」が2月2日20時より配信決定
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第4回 ガンプラ45周年記念スペシャル配信！」を2月2日20時より配信する。
本配信番組はMC大河元気氏とガンプラ企画担当を迎え、ガンプラ45周年の展開情報、今後の新商品情報など幅広い情報をお届けする番組。新商品情報では「今話題のあの作品」と公式Xにてポストされている。
今回の配信が最終回となり、BANDAI SPIRITS 安永氏とホビージャパン編集長 木村学氏による特別な対談企画の実施も予定している。
【 #ガンプラ 情報 】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) January 26, 2026
第4回 ガンプラ45周年記念スペシャル配信が決定‼📢
2月2日（月）20時00分より生配信🎉
今話題のあの作品の新商品情報も…⁉️#大河元気 さんとガンプラ企画担当を迎え、
45周年の展開情報、今後の新商品情報など、幅広い情報をお届けします！🌟
(C)創通・サンライズ