【第4回 ガンプラ45周年記念スペシャル配信！】 2月2日20時より配信予定

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第4回 ガンプラ45周年記念スペシャル配信！」を2月2日20時より配信する。

本配信番組はMC大河元気氏とガンプラ企画担当を迎え、ガンプラ45周年の展開情報、今後の新商品情報など幅広い情報をお届けする番組。新商品情報では「今話題のあの作品」と公式Xにてポストされている。

今回の配信が最終回となり、BANDAI SPIRITS 安永氏とホビージャパン編集長 木村学氏による特別な対談企画の実施も予定している。

(C)創通・サンライズ