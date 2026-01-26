「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」の意味は？インフルエンザをもじったスラング！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」の意味は？
「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」という言葉を聞いたことありますか？
「욘（ヨン）」は俳優のぺ・ヨンジュンさんのことです！
「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ヨンフルエンザ」でした！
「욘플루엔자（ヨンプルルエンジャ）」は、熱狂するヨン様ファンの様子を表す「ヨンフルエンザ」という意味の韓国語。
「욘（ヨン）」＝「ペ・ヨンジュン」と「인플루엔자（インプルルエンジャ）」＝「インフルエンザ」を組みあわせた韓国のインターネットスラングです。
2002年放送のドラマ『冬のソナタ』で知られる俳優、ペ・ヨンジュンさんが巻き起こした社会現象を表していますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部