２２日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県でドローンを操作して、送電線の凍結状況を巡回検査する電力会社の職員。（貴陽＝新華社配信／羅文貴）

【新華社貴陽1月26日】中国南西部の貴州省や四川省では、電力会社が山間地帯の送電線の点検や除氷作業にドローンを活用し、安全性と作業効率を高めている。

「貴州の屋根」と呼ばれる貴州省畢節（ひっせつ）市赫章県の韮菜坪（きゅうさいへい）で20日、この冬最も強い寒波が到来し、広範囲で凍結が発生した。

中国南方電網傘下の貴州畢節供電局の送電管理1所点検5班の秦興元（しん・こうげん）班長と同僚は、早朝山頂に登り、韮菜坪の110キロボルト送電線を巡回検査した。

２０日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州三穂県でドローンを操作して、送電線の凍結状況を巡回検査する電力会社の職員。（貴陽＝新華社配信／唐詩瑶）

秦班長は送電線の凍結について「送電線の平均標高は約2200メートル、場所によっては2500メートルに達するため、年間平均70日間凍結が続く」と語った。

以前は人力で巡回することが多く、鉄塔に登る点検もあり、時間と労力を要する上に危険が伴った。秦班長は「今は地上からドローンを操作して点検できるようになったので、作業が効率化し安全も確保された」と述べた。

四川省雅安市天全県の二郎山一帯では、ドローン班の職員が「除氷棒」を搭載した大型機を使って電線を揺らし、付着した氷を落としている。

２０日、貴州省畢節市赫章県でドローンを操作して、送電線を巡回検査する電力会社の職員。（貴陽＝新華社配信／廖瑶瑶）

中国南方電網は除氷・融氷技術の研究のため、標高約2500メートルの梅花山頂に防氷減災重点実験室を設置している。梅花山は貴州省六盤水市に位置し、年3カ月にわたる厳しい寒さと雪による凍結期間があり、着氷防止技術を試すのに最適な場となっている。

同社傘下にある貴州電網の電力科学研究院高圧設備技術研究センターの毛先胤（もう・せんいん）総経理は「普段は低温凍結時の電力設備の信頼性などを研究している」と紹介し、研究成果は全国各地の送電線に応用され、冬季の除氷・融氷作業に重要な技術的支援を提供していると説明した。（記者/施銭貴）