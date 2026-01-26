サンリオの可愛さを毎日に♡Smoome限定ヘアブラシでさらツヤ習慣

毎日のヘアケア時間に、ときめきを添えてくれる特別なアイテムが登場しました。シャープのプラズマクラスター25周年を記念して発売されるのは、人気ヘアブラシSmoomeのサンリオキャラクターズ限定モデル。髪をとかすたびに感じる心地よさと、思わず持ち歩きたくなる可愛らしさを両立した一品です。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。機能性とデザイン性、どちらも妥協したくない女性におすすめです♡

Smoomeが叶える指通りのよい髪

プラズマクラスターヘアブラシSmoomeは、プラズマクラスターイオンの力で静電気を抑え、まとまりのある手触りのよい髪へ導きます。

独自のネイチャーテクノロジーを採用したブラシピンが、絡まりやすい髪もやさしくスムーズにケア。コンパクトで手になじみやすい形状と、天然石のような上質感のある素材感も魅力です。

サンリオキャラの限定デザイン

限定モデル＜IB-B1S＞には、ハローキティ、シナモロール、クロミの3キャラクターをデザイン。大人も持ちやすい可愛さと親しみやすさをプラスしました。

さらに、外出時の持ち運びに便利な巾着が付属。キャラクターデザイン入りで、ベロア質感の高級感ある素材を採用しています。

ギフトにも嬉しい特別仕様

製品パッケージの内側にもキャラクターをあしらい、開けた瞬間に笑顔がこぼれる仕掛けに。ギフトボックスとしても活用できるため、誕生日やちょっとした贈り物にも最適です。

毎日使うヘアブラシだからこそ、見た目も気分も上がる一品を選びたい方にぴったりです♪

可愛さも美髪も欲張りたい人へ♡

機能性に定評のあるSmoomeに、サンリオキャラクターズの魅力を掛け合わせた今回の限定モデル。

髪を整える時間が、癒しのひとときへと変わります。持ち運びやギフトにも配慮された特別仕様は、日常にもプレゼントシーンにも活躍間違いなし。

毎日のヘアケアを少し特別にしてくれる、この機会だけのSmoomeをぜひチェックしてみてください♡