“芸能界屈指の俊足”OWV佐野文哉、故郷に錦 「南部町PR大使」就任→マラソン大会に特別参加
4人組ダンスボーカルグループ・OWVのメンバー・佐野文哉が、出身地・山梨県南部町の「南部町PR大使」に就任した。23日、南部町役場にて行われた委嘱式に出席した。
【写真】「南部町は自分の原点」…OWV・佐野文哉が誇らしげに町長と2ショット
南部町は2025年6月1日に、国内外で活躍する町に縁のある人物を通じて地域の魅力を発信する「南部町PR大使」制度を新設。これを受け、アーティスト活動のみならずマラソンやバラエティー番組でも目覚ましい活躍を続ける佐野が、5人目のPR大使に選出された。
委嘱式では、佐野和広町長から「すでにスーパースターの仲間入りをされておりPR大使として適任。これを機にもっともっと大きくなってほしい。ぜひ南部町のPRに努めていただきたい」と期待の言葉とともに、委嘱状が手渡された。
佐野は「南部町は自分の原点。生まれ育った場所からPR大使に任命いただき、本当に光栄です」と感謝を述べ、「これからの若い世代の明るい未来に、チャレンジの後押しができるよう、一緒に南部町を盛り上げていきたい」と熱く抱負を語った。
今後はPR大使として、自身のSNSや活動を通じて、南部茶やタケノコといった特産品、南部氏発祥の地としての歴史など、町の多彩な魅力を国内外へ発信していく予定。
就任後初の公務として、25日に開催された「第23回 南部町駅伝・マラソン大会」に特別ゲストとして参加。芸能界屈指の俊足で知られる佐野の凱旋に、集まった多くの町民から熱い声援が送られた。
