ＳＮＳを悪用した詐欺や特殊詐欺の被害急増を受け、総務省は２６日、データ通信専用のＳＩＭカードを契約する際に本人確認を携帯電話会社に義務付ける法改正を行う方針を明らかにした。

大量に不正契約した通信回線を犯罪目的で転売することを防ぐため、異常に多い回線数の契約を拒否できる規定も設ける。

総務省が２６日の有識者会議で提示した。年内に携帯電話不正利用防止法改正案を国会に提出したい考えだ。

現行法では、音声通話を行う携帯電話を契約する際に運転免許証などの身分証明書で本人確認を行うよう義務付けている。しかし、タブレット端末などに使うデータ通信専用のＳＩＭカードは対象外だった。

警察庁の調査では、２０２４年４〜９月に投資目的や恋愛感情に乗じて金をだまし取る「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」に使われた回線の７５％がデータ通信専用のＳＩＭだった。秘匿性の高い通信アプリを使った手口が目立っており、本人確認の義務化で対策を強化する。

個人が契約を希望する回線数が複数で、合理的な理由がなく過剰と判断した場合、携帯会社が契約を拒否できる規定も新設する。総務省によると、携帯大手は１人あたりの携帯契約数の上限を原則５回線とする自主規制を設けているが、法規制はなかった。

大量に取得した回線を犯罪組織に転売し、詐欺に悪用される事例が確認されているため、回線の大量契約に歯止めをかける。多数の回線を契約する法人契約でも、契約の担当者が法人に在籍しているかどうか確認を義務付ける。