２５日に千秋楽を迎えた大相撲初場所で準優勝した平幕熱海富士が２６日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」のＳＯＯＮ相撲部に生出演した。初場所では９日目に横綱豊昇龍に勝ち初金星。翌１０日目にも横綱大の里に勝ち、２日連続で金星を手に入れた。

豊昇龍戦については「前回対戦ですぐ負けてしまったので、頭に入れつつ。あんまり考えてないですね」と無心だったといい、「（横綱相手でも）変えないようにしようと思っている。相手が誰でも自分のやるべきことをやる。でも横綱との対戦もあまりなかったので、やっぱり特別な感じはある」と振り返った。

初金星の際は懸賞金を抱えるようにして花道を引き揚げ、付き人が出迎えた際に思わず笑みがこぼれた。そのシーンがテレビ中継にも映り「もうちょっと我慢すればいいんですけど」と苦笑い。「単純にうれしいです」と話した。

自分が買いたいものは特にないというが「妹が今年成人式で、軽自動車が欲しいと言ってるので。それを買ってあげようかな」。ただ初金星の際の懸賞金のゆくえについては「うちの部屋だけかもしれないが、初めて横綱に勝ったときに、今までのお礼の意味を込めて、懸賞金を渡すというのがある」と伊勢ケ浜部屋のならわしを紹介。「その前に伯乃富士、義ノ富士も親方に渡しているのを見て、いつか自分も早いうちに、という気持ちはあった」と期する思いがあったと打ち明けた。

実際に元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方に手渡し「親方、喜んでくれて」とうれしそうだった。