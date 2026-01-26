温泉施設で女性らと談笑…北朝鮮・金正恩総書記が黒いロングコートに革靴で視察　専門家「党大会に向け成果アピールか」

黒いロングコートに革靴という“いでたち”で温泉施設に入り、女性らと談笑する北朝鮮の金正恩総書記。

これは1月20日、金総書記が北朝鮮の咸鏡北道にある温堡労働者休養所の竣工（しゅんこう）式に訪れ、施設内を視察する様子。朝鮮中央テレビが公開した。

映像には、プライバシーなどの配慮が求められる浴場に入り込み、入浴している人たちと談笑する様子も含まれていた。

専門家「人民に対して愛情注ぐ指導者と宣伝」

この豪華な施設が完成するまでには、紆余（うよ）曲折があった。

今から8年前に現地を視察した金総書記。

その際、施設内の設備について、次のように酷評した。

「魚の水槽より劣る」「みすぼらしい」

こう激しく批判し、リフォームを命じた金総書記。

その後、完成した施設には、いくつもの温泉があり、豪華さが際立っている。

本来、プライバシーなどへの配慮が求められる空間での映像を、今回あえて公開した狙いは何なのか？

北朝鮮情勢に詳しい甲南女子大学の鴨下ひろみ准教授は、こう指摘する。

甲南女子大学・鴨下ひろみ准教授：

金総書記が実際に視察するというふうになれば、プライバシーとかの問題よりは、金総書記が視察したい場所すべて公開するというのが大原則だと思います。金総書記は今、“人民大衆第一主義”ということを掲げていて、非常に人民に対して愛情を注ぐ指導者であるということを宣伝しています。そのために、わざわざこんなところまで視察するんだと思われるような場所まで入っていって、住民とふれあうということをアピールしたい。そういう狙いがあるんじゃないかと思います。

加えて今回の映像公開には、2月にも開催されるとみられる労働党大会に向け、実績をアピールする狙いがあるのではないかという。

甲南女子大学・鴨下ひろみ准教授：

党大会では、この5年間の金総書記を中心とした朝鮮労働党の成果というものをアピールしなければいけないわけで、そのうちの1つが温泉施設でもあって、こういう人民のためを思う施設を金総書記の指示で、これだけ作っているんだとで。1回はダメ出しした施設だったんですけど、その後、改善してこれだけいい物にしたよっていうことをアピールしているわけです。

2月にも開催されるとみられる党大会で、金総書記がどのようなメッセージを発信するのか注目される。

（「イット！」 1月26日放送より）