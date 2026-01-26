結婚生活が長くなると一度や二度は夫婦の危機を迎えることが必ずあるものです。中には離婚してしまう夫婦もいます。しかし、危機を何度か切り抜けることで困難の乗り越え方を学び、夫婦の真髄に近づいていくのではないでしょうか。夫婦の危機の乗り越え方について考えます。



どんなに仲の良い夫婦でも、結婚生活を送っているうちに、お互いに合わない点や嫌な部分が見えてくるものです。短所を含めてそれが相手の個性だと受け止められればいいのですが、そうした性格や考え方の違いから夫婦喧嘩になってしまうこともあります。ときには夫婦の危機を迎えてしまうこともあるでしょう。



そうした夫婦の危機で夫婦愛の再建に向けて手を取り合えるのか、そのまま愛が冷めてしまうのかでは大違い。夫婦の絆をさらに強固にできるのか、離婚してしまうかの分岐点であり、そこに夫婦の真髄があるともいえるでしょう。長くより良い関係を築けるよう夫婦の危機の乗り越え方について考えます。



夫婦が離婚の危機を迎える主な原因とは

夫婦が離婚の危機を迎える原因として、浮気や暴力、モラハラなどが挙げられますが、そのようなはっきりとした原因がないのに、夫婦の関係が悪化していくことがあります。このように次第に夫婦の間の溝が広がっていくのはなぜなのでしょうか。2人の気持が少しずつ広がり、愛情が冷めていく原因を3つ紹介します。



・コミュニケーションが不足している



関係が次第に冷めていく夫婦の特徴としてよく見られるのが、夫婦間のコミュニケーション不足です。仕事や家事、育児など日々の生活に追われていくうち、互いに余裕がなくなり、会話が減っていくと相手が何を考えているのかわからなくなってしまいます。すると、相手への不信感や疑念も湧いてくることがあります。



また「相手は自分のことを理解しているはず」と安心して、自分の気持ちや思いをしっかり伝えなくなってしまう人もいます。しかし、相手が「最近は何を考えているのかわからないし、何も話してくれない」と思っていると、すれ違いが生じ、関係が悪化していくことがあります。



・相手の考え方や価値観が理解できない



すれ違いが目立つようになってきた夫婦からは「相手の考え方や価値観が理解できない」という声を聞くことがあります。実際に一緒に暮らしてみると、金銭感覚や家事の分担、子供の教育、将来設計まで考えが全く違って、すぐに口論になってしまうということは少なくありません。



もともと異なる環境で育ち、さまざまな経験をしてきた2人ですから、価値観や考え方が異なるのは当然です。問題なのは価値観や考え方の違いではなく、互いの違いを認めて受け入れる度量がないことにあるともいえるでしょう。実際、仲の良い夫婦は、相手のことを「自分が持っていない良い部分がある」と言い、お互いの違いを個性として尊重しているものです。



・妻の産後クライシス



女性は生理や出産後の女性ホルモンの変化で、体調を崩したり感情的になったりすることがあります。特に出産後は母性本能が強くなるため、夫に対する態度も冷たくなる人が多く、夫婦関係がぎくしゃくすることも少なくありません。さらに夫が子育てに非協力的な場合は妻が夫に失望するなど、妊娠、出産は夫婦関係が変化するきっかけとなることが多いようです。



こうした出産後に訪れる夫婦の危機を「産後クライシス」と呼びます。女性ホルモンや母性本能が関係する産後クライシスは、誰でも起こる自然なことですが、夫の対応や妻の言動でその後の関係修復に時間がかかったり、夫婦仲が元に戻らなかったりするケースもあります。



離婚は避けたい…夫婦の危機の乗り越え方

夫婦の仲が悪化し、離婚の危機を迎えたとき、どうやって離婚を回避すればいいのでしょうか。効果が期待できる夫婦の危機の乗り越え方を紹介します。



・2人でよく話し合う



夫婦が関係を修復するのに大切なのは、2人で話し合うことです。仲が円満な夫婦ほど、会話する時間が長いというアンケート結果もあります。2019年に江崎グリコが行った調査では、2人の会話量に満足している夫婦は、2人で過ごす時間にも満足している傾向が見られたそうです。



特に夫婦仲が悪化しているときは、会話の際、感情的になったり、相手を否定したりしないようにすることが大切です。また、相手の言い分は途中で遮らず、最後まで聞きましょう。互いが冷静になって本心を打ち明け、問題を解決するにはどうすればいいのか話し合えば、よい解決法が見つかるかもしれません。



・相手の考え方や気持ちを尊重する



夫婦仲がうまくいかない人は、自分の考えや意見を押し付けていることがあります。いつも相手の意見を否定して、自分の気持を押し通そうとしていないか振り返ってみましょう。相手は自分の気持を理解してもらえず、常に従わざるを得ないことに不満を募らせているかもしれません。



関係修復を図るには、相手を理解し、価値観や考え方を尊重することが必要です。もしかすると、2人の意見の良い所を組み合わせれば、互いが満足する結果になるかもしれません。相手の考え方や気持を尊重することは、相手への敬意にもつながります。夫婦とはいえ、互いの良い所を認め、感謝する気持ちを忘れないようにしましょう。



・相手に過度に期待しない



配偶者に対し「こんな人だと思わなかった」「もっと思いやりのある人だったのに」と嘆く人がいます。しかし、いつも配偶者が自分の思った通りに行動してくれるとは限りません。自分のことで精いっぱいで、相手の気持ちを思いやる余裕がないこともあります。それはお互い様のことです。



配偶者に失望する人は、相手に過度の期待をしていることがあります。「きっと自分のことをわかってくれる」「何も言わなくても察してくれるはず」と思っていると、相手が思い通りに行動してくれないと、がっかりしたり裏切られたと感じたりします。相手に言いたいことがあれば、はっきり伝えて「相手は何でもわかってくれる」などと期待するのはやめましょう。



・スキンシップを増やす



夫婦関係を修復するには、夫婦の時間を大切にすることも必要です。家の中でハグをしたり、互いにマッサージをしたりして触れ合うことで、夫婦愛の再建ができることもあります。セックスレスになっている夫婦であれば、お互いが誘いやすい雰囲気をつくることも必要でしょう。



「いまさらスキンシップなんて恥ずかしい」と思う人もいるかもしれませんが、仲の良い夫婦はいくつになっても手をつないで外出したり、隣で寝ていたりするものです。最近、夫婦の仲がうまくいっていないと感じたら、さりげなくスキンシップを図ってみましょう。



・信頼できる知人や専門家に相談する



夫婦2人の間だけでは、問題解決が難しい場合は、両親や知人に相談してみてもいいでしょう。第三者の目から夫婦の間の問題点を指摘してもらえるかもしれません。経験に基づいたアドバイスを受けられることもあるでしょう。また、悩みを他人に話す事で、自分なりに現状や問題点を整理できることもあります。



もし、知人に悩みを知られることに抵抗があるのなら、夫婦問題に詳しいカウンセラーに相談するという方法もあります。相談を通じて多くの夫婦を見てきた経験から、効果的な解決法を示してもらえ、専門知識に基づいたアドバイスも得られるでしょう。



◇ ◇



〜夫婦カウンセラー 森澤 雅代さんのコメント〜



夫婦の危機を迎えてしまう夫婦は、多かれ少なかれコミュニケーション不足しています。コミュニケーション不足から相手への不信感へと繋がり、たとえコミュニケーションを取ったとしても相手の考え方や価値観が理解できないだけでなく、否定することで口論となり、夫婦仲が悪化し、離婚の危機を迎えてしまうケースも珍しくありません。



お互いの考え方や価値観が違うことよりも、否定したり、押しつけることで問題が起こりやすくなります。自分の気持を理解されないと感じると、不満を募らせ、次第に諦めてしまうこともあります。



夫婦関係を修復するためには、お互いの違いを認め合い、相手の考え方や気持ちを尊重しながら話し合うことが大切です。冷静に話し合うことが難しいときは、専門家の力を借りるのも一つの方法です。



離婚の道を早める？夫婦の危機でのNG行動とは

夫婦の危機を克服しようとしているのに、間違った言動をして、関係をますますこじらせてしまうことがあります。離婚の道を早めてしまいかねないNG行動を紹介します。



▽ 相手を否定する



相手との関係を修復したいと思ったら、相手を批判したり、悪口を言ったりするのはやめましょう。相手は自分の考えや行動が否定されたと感じて、不信感を募らせます。「自分の落ち度を棚に上げて、人の批判ばかりだ」と反発するだけでしょう。



相手に対して不満や文句があり、態度を改めてほしいと思っても、それをいきなり感情的になってぶつけてはいけません。まずは自分の至らなかった部分を認めて、一緒に関係を再構築していきたいと訴えたほうが、前向きな話ができます。



▽ 安易に離婚を口にする



離婚の危機を迎えているのに、安易に離婚を口にしてはいけません。相手も離婚を考えている場合、一気に離婚に向けて話が進む可能性があります。相手が離婚を考えていなかった場合も、妻や夫が「離婚」を口にしたのをきっかけに「相手が離婚を考えているのなら、離婚に備える必要があるかもしれない」と考えるようになるかもしれません。



相手が浮気をしていた場合など、相手が不利な立場であれば「離婚する」は脅し文句になるかもしれませんが、そうでなければ夫婦の亀裂を決定的にする恐れがあります。「離婚」を口にするのは、相当の覚悟を決めてからにしましょう。



▽ 家を出る



夫婦の関係が悪化すると、実家に帰るなどして別居する人もいますが、タイミングを間違えてしまうと、そのまま別居状態が続き、最後は離婚してしまうケースも少なくありません。別居は互いに冷却期間をおくことになり、両親に間に入ってもらえるなど、関係修復のきっかけになることがありますが、いつもうまくいくとは限りません。



相手も「別居すれば好きにすればいい」と強硬な態度を取ると、話し合いもできず、関係修復の糸口をつかめなくなってしまうことがあります。そのまま別居期間が数年に及ぶと、別居を理由に離婚を切り出される可能性がありますし、一方的に家を出て行ったことによって離婚の話し合いで不利になることもあります。感情的になって家を出るのはやめましょう。



【Q&A】夫婦の危機 乗り越え方でよくある質問

Q1. 夫婦の危機は結婚何年目に訪れやすいですか？



一般的に結婚3年目、7年目、10年目に危機を迎える夫婦が多いとされています。これらの時期は生活の変化や子育ての負担、仕事の忙しさなどが重なりやすいタイミングです。しかし危機が訪れる時期は夫婦によって異なるため、日頃からコミュニケーションを大切にすることが予防につながります。



Q2. 夫婦カウンセリングはどのタイミングで受けるべきですか？



2人だけでは話し合いが平行線になってしまう、感情的になって冷静に話せない、という状態になったら早めに受けることをおすすめします。問題が深刻化する前に専門家の助けを借りることで、修復の可能性が高まります。カウンセリングは夫婦2人で受ける方法と、1人で対処法を相談する方法があり、状況に応じて選択できます。



Q3. 相手が話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいですか？



まずは相手が話しやすい環境やタイミングを考慮することが大切です。忙しい時間帯や疲れている時を避け、落ち着いて話せる時間を選びましょう。それでも応じてもらえない場合は、手紙やメールで自分の気持ちを冷静に伝える方法も効果的です。



Q4. 一度冷めた愛情を取り戻すことは可能ですか？



可能です。多くの夫婦が危機を乗り越えて、以前よりも深い絆で結ばれています。愛情が冷めたと感じるのは、日常に追われて相手への関心が薄れているだけのケースも多いものです。意識的にコミュニケーションやスキンシップの時間を作ることで、徐々に関係性を再構築できます。



Q5. 離婚を考えているかどうか相手の気持ちを確かめる方法はありますか？



直接的に「離婚を考えているのか」と聞くのは逆効果になることがあるため、まずは「最近の関係についてどう思っているか」と柔らかく聞いてみましょう。相手の態度や言葉から真意を探ることができます。ただし、相手の本心を知ることよりも、まずは自分から関係改善のために何ができるか考えて行動することが重要です。



夫婦の危機を乗り越えるには互いの理解が大切｜悩んだら専門家に相談を

夫婦の危機を乗り越えるには、互いを理解し、相手を思いやることが欠かせません。まずは夫婦で話し合う時間を作りましょう。



話し合いのきっかけをつかめないときや、うまくいかないときは夫婦問題に詳しいリコ活のカウンセラーに相談してもいいでしょう。専門家に相談することで、良いアドバイスが得られるかもしれません。



◇ ◇



