冬に行きたい「愛知県の温泉地」ランキング！ 2位「南知多温泉郷」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔をそろえました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「愛知県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「伊勢湾を望む絶景露天風呂が多く、塩分を含んだお湯は『温まりの湯』として冬にぴったりです」（60代男性／香川県）、「知多半島は冬でも温暖、のんびり観光してから温泉で疲れを癒したい」（40代男性／岩手県）、「冬でも温暖な伊勢湾沿いの温泉地で、海を眺めながら入る露天風呂が人気で、冬の海鮮料理とセットで楽しめるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「レトロな街並みと美肌温泉が魅力」（40代女性／福島県）、「城下町の雰囲気を感じながら温泉を楽しめる点に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「冬の犬山は空気が澄んでいそうで、温泉でゆっくり温まりたいです。城下町の雰囲気も楽しめそうだし、散策しながら食べ歩きもできそう」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：南知多温泉郷／61票2位は、知多半島の先端に位置する「南知多温泉郷」です。伊勢湾や三河湾を一望できる絶景の露天風呂で、特に冬は空気が澄み渡り、夕日の美しさが際立ちます。冬の味覚の王様である「ふぐ」を堪能できる宿も多く、海の幸と温かい温泉を同時に楽しめるぜいたくな冬の行楽地として高い人気を集めています。
回答者からは「伊勢湾を望む絶景露天風呂が多く、塩分を含んだお湯は『温まりの湯』として冬にぴったりです」（60代男性／香川県）、「知多半島は冬でも温暖、のんびり観光してから温泉で疲れを癒したい」（40代男性／岩手県）、「冬でも温暖な伊勢湾沿いの温泉地で、海を眺めながら入る露天風呂が人気で、冬の海鮮料理とセットで楽しめるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：犬山温泉／77票1位は、国宝・犬山城の近くに位置し、木曽川を望める「犬山温泉」でした。肌に優しい滑らかなアルカリ性の湯が魅力です。冬のキリッとした寒さの中で、ライトアップされた犬山城を眺めながら入る温泉は、歴史のロマンを感じさせる特別な体験となるでしょう。
回答者からは「レトロな街並みと美肌温泉が魅力」（40代女性／福島県）、「城下町の雰囲気を感じながら温泉を楽しめる点に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「冬の犬山は空気が澄んでいそうで、温泉でゆっくり温まりたいです。城下町の雰囲気も楽しめそうだし、散策しながら食べ歩きもできそう」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)